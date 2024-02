La carica delle casalinghe: sono oltre 7 milioni in Italia e il 60% vive al Sud

Divario tra Nord e Sud Italia: al meridione vive il 60% delle casalinghe

Perché sono così tante?

Perché un'alta percentuale al sud?

In Italia, le donne che si dichiarano casalinghe sono circa. Il 41% ha più di 60 anni mentre l’8% ha meno di 35 anni., un progetto creato da donne per le donne, in cui si celebrano i successi di tantissime figure femminili che sono riuscite a realizzarsi in diversi campi nonostante i tantissimi ostacoli, esaminapartendo dalla distribuzione di questo fenomeno lungo lo Stivale. L'obiettivo è rispondere alla domanda: perché sono così tante le casalinghe? Lo sono per scelta o per obbligo?Senza alcun dubbio, ciò che da subito viene a galla è la differenza tra Nord e Sud Italia, con regioni a netta prevalenza di casalinghe soprattutto nelle aree meridionali. Infatti più del 60% vive proprio nelle zone al centro-sud. Le regioni con il tasso più alto sono principalmente ladove 1 donna su 3 fa la casalinga, ladove sono più del 10% della popolazione e ladove sono il 32,3%. Considerando che la media italiana si aggira intorno al 21,8%, la fotografia è di un' Italia tagliata a metà dalle disuguaglianze Se nel passato non c'era scelta per le donne, oggi si pensa che l'emancipazione femminile in tutti gli ambiti della vita sia ormai una cosa scontata e che essere casalinghe sia nella maggior parte dei casi una libera scelta della donna. Tuttavia, secondo l'indagine di Fondazione Idea la situazione in Italia è un'altra. "Ci sono delle motivazioni non soloche tuttora sussistono e impediscono alle donne di costruirsi una carriera e una vita fuori dalle. Anzitutto, la cura dei figli è ancora oggi estremamente legata alla figura della madre e meno a quella del padre. Soprattuttol'idea che i figli debbano essere cresciuti dalla donna è ancora estremamente radicata nel pensiero delle persone". Numerose donne, inoltre, si trovano a dover scegliere tra carriera e famiglia: "La maggior parte diceo anche agli studi. Sono gli stessi dati Istat a dimostrare che il 42,1% delle casalinghe vive in coppia almeno con un figlio. Altre donne - riporta Fondazione Idea - si sentono scoraggiate nella ricerca di un'occupazione, perché potrebbero scontrarsi con aziende che vedono la maternità come un costo aggiuntivo e un intralcio al lavoro, prediligendo in certi casi l'assunzione di figure maschili".Per quanto riguarda il tasso di occupazione femminile Fondazione Idea evidenzia "rispetto a regioni come Lombardia, Piemonte e Veneto oppure Emilia Romagna, che godono di un numero più elevato di imprese e di finanziamenti". "Nel settentrione negli ultimi anni, si è verificato un aumento del costo della vita e di conseguenza è sempre più comune che in una coppia entrambi debbano lavorare per poter sostenere le spese familiari. Al sud invece uno stipendio medio elevato può coprire più facilmente le spese di una famiglia". Già negli ultimi anni, rispetto ai dati di qualche anno fa,. "Considerando che la percentuale di casalinghe sotto i 35 anni è molto poco elevata - conclude Fondazione Idea - si pensa che con il passare del tempo e con il ricambio generazionale, sempre più giovani donne diventeranno casalinghe per scelta e non più per obbligo".