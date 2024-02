La Lega propone il bonus per chi celebra il matrimonio in chiesa. Poi ci ripensa

"Un sacramento, non si compra"

La crisi dei matrimoni

La proposta della Lega

Critiche le opposizioni

Il dietrofront dei leghisti

? Beh, si sa che a volte col matrimonio…". E se anche il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi , parlando coi giornalisti, si permette di liquidare con una battuta la proposta di unper le giovani coppie (under 35) che decidono di, avanzata da da cinque deputati leghisti, si comprende subito l'assurdità della stessa. Una proposta, depositata in apertura della legislatura, il 13 ottobre da cui Palazzo Chigi ha comunque preso le distanze. La volontà di Simone Billi, Ingrid Bisa, Alberto Gusmeroli, Umberto Pretto e Domenico Furgiuele era infatti quella di ridare slancio al rito religioso al quale, negli ultimi anni, si tende a preferire quello civile, anche per una questione di costi; ma l'unico risultato ottenuto finora è stato quello di sollevareZuppi, che da maggio 2022 presiede la Conferenza episcopale italiana, ha parlato a margine delle celebrazioni della patrona dei Carabinieri che si sono svolte nella chiesa di Santa Sabina all'Aventino, a Roma. A fargli eco è anche il presidente della pontificia accademia per la Vita,, che in una intervista al Corriere della Sera dice: "Davanti alla crisi dei matrimoni, religiosi o civili è opportuno pensare a un sistema per. Se lo Stato vuole aiutare le famiglie ben venga, ma tutte le famiglie. Il matrimonio per la Chiesa è un sacramento e- aggiunge -. Il credente che sceglie la celebrazione del matrimonio in Chiesa non si fa convincere a questo passo dalle detrazioni economiche, almeno spero".In Italia laè innegabile. I numeri delle nozze (in chiesa o altrove) sono in flessione da anni e che, durante la pandemia sono letteralmente crollati, soprattutto quelli religiosi. E se i dati provvisori Istat dei primi nove mesi del 2021 mostrano che i matrimoni sono raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2020, questa ripresa non è sufficiente a recuperare i numeri persi nel 2020. Confrontando, infatti, i primi nove mesi del 2021 con lo stesso periodo pre-pandemico la variazione resta negativa (-4,5%) e in linea con la diminuzione già sperimentata negli anni più recenti. Lainfatti ha indotto moltissimi, soprattutto giovani, a, che nel giro di un solo anno sono quasi dimezzate: nel 2020 sono stati celebrati infatti 96.841 matrimoni, 87 mila in meno rispetto al 2019 pari al -47,4%. In forte calo a causa del Covid anche le unioni civili , le separazioni e i divorzi: le prime, tra partner dello stesso sesso, sono scese del 33%, le separazioni del 18% e i divorzi del 21,9%.La Lega, ad ottobre, ha depositato una proposta di legge alla Camera che prevede unma unicamente per chi si sposa in chiesa. Nel testo, tra l'altro, è prevista la detrazione del 20% delle spese collegate alla celebrazione del matrimonio religioso: dagli ornamenti, tra cui i fiori decorativi, la passatoia e i libretti, agli abiti per gli sposi, passando ovviamente per il servizio di ristorazione, le bomboniere, il parrucchiere, il make-up e il servizio fotografico. Si tratta, nello specifico, di una proposta di iniziativa parlamentare, che non è allo studio del governo. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi che così proseguono: "Nell'ambito di un quadro finanziario complesso l'Esecutivo è al lavoro percon misure concrete e realizzabili, che saranno contenute nella legge di bilancio". Insomma dal governo sembrano voler prendere le distanze dall'iniziativa leghista, anche per tentare di spegnere i fuochi che si sono subito alzati, dall'opposizione e non solo, quando l'oggetto del bonus è stato reso noto.Immediate le proteste da parte delle opposizioni, che ricordano come "lo Stato sia laico". Per Benedetto della Vedova, di Più Europa, "La detrazione delle spese sostenute per i matrimoni solo in Chiesa, proposta dalla Lega, si inserisce nele, di per sé, non è così originale - scrive su Facebook -. A qualificarla nel solco reazionario della destra sovranista è il fatto che il beneficio andrebbe riservato a(e perché donne e uomini nati e cresciuti in Italia che ottengono la cittadinanza dopo i diciott'anni dovrebbero aspettarne altri dieci per sposarsi con il bonus?) e che scelgono il matrimonio religioso , ovviamente: una perla di analfabetismo costituzionale. Insomma, meglio della fascistissima tassa sul celibato, ma ce la possiamo risparmiare". Mentre il senatore del Pd Enrico Borghi ricorda a tutti che "Chi crede in certi valori, non ha bisogno per testimoniarli della: roba da mercanti del Tempio". Critica anche Mara Carfagna: "Siamo ancora al". "Le priorità del Governo dovrebbero essere ben altre e invece dopo il Decreto Rave Party, ora tocca assistere a quest'altrasui matrimoni in chiesa, il Ponte sullo Stretto ed in tutto ciò si vuole eliminare il reddito di cittadinanza e affamare persone che vivono sotto la soglia di povertà. Il Governo Meloni è partito davvero nel peggiore dei modi", commenta su Facebook la deputata del M5S Vittoria Baldino.A stretto giro di posta, nella serata di ieri, è arrivata quindi la "" da parte dei deputati della Lega: "La proposta di legge a mia prima firma, volta a, che per questioni di oneri prevedeva un bonus destinato ai soli matrimoni religiosi, durante il dibattito parlamentare sarà naturalmente allargata a tutti i matrimoni, indipendentemente che vengano celebrati in chiesa oppure no" precisa Domenico Furgiuele. "Questo bonus da 20mila euro per chi si sposa in chiesa, sta generando. Si può migliorare e siamo disponibili al confronto - ribatte invece Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea capitolina -. È una proposta per aiutare chi lavora nel settore del wedding e per chi, seppur desideroso di sposarsi, ha dovuto rinviare a causa della crisi. Porterà un beneficio non solo a livello sociale ma anche economico. Per me il matrimonio in chiesa ha un valore più forte, ma è pur sempre un matrimonio anche quello che si svolge nei comuni che rappresenta un'unione, un legame, una famiglia che si forma, quindi a mio avviso ci deve essere una rivisitazione che va in questa direzione. [...] Chi si vuole sposare e fare una famiglia deve essere aiutato che lo faccia con il rito religioso o non".