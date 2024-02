La parità salariale è finalmente legge: un "miracolo" del Parlamento. Obbligo di rendiconto, bollino blu e sgravi per le aziende virtuose

Laè legge. A volte, i ‘miracoli in Parlamento accadono. Una delle più stridenti sperequazioni fra generi in campo nazionalee alla quale Luce! ha dedicato un'ampia inchiesta di Sofia Francioni () e una lunga battaglia viene finalmente e teoricamente soppressa con una legge. La(vedremo dopo, meglio di cosa tratta esattamente) è diventata legge, a partire da ieri, 26 ottobre, con il. Ora manca solo la firma dele la pubblicazione in. Entro 15 giorni, al massimo, diventerà operativa, sarà cioè legge dello Stato.– rapide e indolori – e, al Senato, neppure lo, ma solo quello delladi palazzo Madama, in sede ‘deliberante’ (relatrice la senatrice, del Pd, ex leader dei tessili Cgil, presidente la senatrice, M5s), che aveva chiesto e che ha ottenuto l'assenso da parte di tutti i gruppi parlamentari a non presentare emendamenti. Ilarriva in tempi record, a ruota stretta del voto che si è tenuto a Montecitorio, dove era stata l’Aula a votare, ilIl che può avvenire, appunto, solo quando si verifica il pieno, totaleIl che di solito, però, non avviene mai, non certo in un Parlamento litigioso e malmostoso come questo. Figurarsi indove ieri, per dire, è appena stato affossato, con il voto segreto,. Insomma, trattasi di ‘miracolo’ parlamentare. Ma di chi è ‘figlia’ la legge sulla parità salariale? E quali i suoi ‘padri’?Potrebbe, e dovrebbe, chiamarsi “”, la legge sulla parità salariale, dal cognome della giovane deputata piemontese del Pd,che l’ha voluta sin dal primo giorno di legislatura. L’ha costruita passo dopo passo, giorno dopo giorno, tra rimpalli infiniti in commissione-Aula-commissione-Aula, ha passato anni e anni di sedute a convincere tutti, a superare resistenze e perplessità, dubbi e cacadubbi. Infine, ha ottenutoanche i più lontani dal suo Pd (Lega, Fratelli d’Italia, FI, etc.) e, alla fine, l’ha avuta vinta e, ieri, l’ha portata a casa. Ma lei si schernisce, non ci tiene, alla ‘paternità’, e adice: “non importa, l’importante era votarla e farla passare, ora è legge, avanti così”. Tipa tosta, la, responsabile Giovani nella segreteria di Letta, areasecchiona, preparata, seria, ma pure una(sempre si possa dire, in tempi die di….).La si potrebbe chiamare, anche, certo, “, il partito che, oggi, la rivendica, con tutti i suoi esponenti, dai capigruppo di Camera (Serracchiani) e Senato (Malpezzi) al segretario (Letta) fino ai vari ministri interessati (Orlando). Oppure, la si potrebbe chiamareo exdato che pure da LeU e pure da Iv la rivendicano come una legge ‘loro’: esponenti di sinistra come renziani, tutti esultano. Invece, i– da(“Un risultato di grande importanza e di civiltà per il nostro Paese, a cui il Movimento 5 Stelle, che già alla Camera aveva lavorato con tenacia al provvedimento, sin dal 2018 quandoportò la proposta di legge in Parlamento ha dato un contributo fondamentale”) a(“La proposta di legge sullaè stata definitivamente approvata in Senato. Grazie all'impegno e all'accelerazioneil nostro Paese si dota di uno scudo contro le discriminazioni tra uomo e donna nei luoghi di lavoro”), scendendo giù pe’ li rami, fino all’ultimo dei loro parlamentari, figurarsi i– la chiamano,senza fare un plissé, davanti alla Verità della Storia, come a loro capita, “”. Come se l’avessero scritta, voluta e pensata loro, soli soletti. Come se fosse solo un ‘pezzo’ delle loro politiche sociali: dopo il reddito di cittadinanza, oplà, ecco la parità salariale e, presto, pure il salario minimo. Evviva. Peccato che, questa legge, sia figlia di una sola madre. Lanel suo intervento in Aula della Cameraaveva ricordato “le”, evidenziando come, in Italia, le laureate sdel totale di chi ottiene il titolo,e che “è ancora possibile per una donnafinodel collega, con medesime mansioni e ore lavorate. Una situazione di, cui bisognava, appunto, porre rimedio. Ma, per una volta, è vero, il Parlamento ha fatto il suo dovere.