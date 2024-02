Le avvocate toscane sono di più ma guadagnano meno: lo "spiegone" sul gender gap

onostante la

disparità salariale, rigorosamente di genere. Tradotto in termini meno istituzionali, a parità di mansioni, le donne continuano a , lo Stivale continua ad essere stretto nella morsa della, rigorosamente. Tradotto in termini meno istituzionali, a parità di mansioni, le donne continuano a guadagnare meno degli uomini

più dei colleghi uomini (51,4%), sono costrette a fare i conti con una retribuzione inferiore come, d’altronde, nel resto d’Italia. . Emblematico è il caso delle avvocate toscane che, pur essendo numericamente, sono costrette a fare i conti con unacome, d’altronde, nel resto d’Italia.

La fotografia dell'Associazione italiana avvocati d'impresa è impietosa e, tra le altre cose, registra un dato toscano anomalo se paragonato alle altre regioni italiane: il numero di avvocati si aggira intorno a una media di 3,4 ogni 1.000 abitanti, a fronte di una media nazionale di 4,1. A rincuorare, seppure parzialmente, è il numero delle donne: nel distretto giudiziario di Firenze le avvocatesse sono la maggioranza (51,5%). Nelle aree di competenza dei tribunali la situazione è orientativamente la stessa. A Pisa le donne sono il 56,7%, ad Arezzo il 55,5%, a Grosseto il 54,5%, a Siena il 54,3%, a Pistoia il 52,8%, a Prato il 52,1% e a Livorno il 50,2%.

Non accade altrettanto nei circondari di Firenze, Lucca e Massa Carrara in cui i numeri sono leggermente al di sotto del 50%. Nota dolente è, manco a dirlo, la retribuzione. Il reddito medio nel distretto giudiziario di Firenze relativo all’anno 2020 delle donne è stato di 36.649 euro, in calo del 6,9% rispetto al 2019. E nelle altre Regioni la faccenda non si mette meglio: in Lombardia, il reddito medio delle avvocate corrisponde al 39,8% di quello degli uomini (97.387 euro) e nel Lazio al 41,1%, (26.614 euro). Dati più confortanti arrivano da Valle d’Aosta (70,1%), Sardegna (57,2%) e il Friuli - Venezia Giulia (53,8%).