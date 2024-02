Natale tempo di luci e colori: ma quanto costano le luminarie delle feste in bolletta?

"Il Natale quando arriva arriva", recitava un famoso spot. E normalmente, quando arriva si porta dietro attività che nemmeno l’era social-digitale è riuscita a scalfire, anzi. Parliamo del, ma, soprattutto, dell’, che tutti noi, fedeli ad una tradizione non autoctona ma oramai profondamente radicata anche alle nostre latitudini, solitamente all’inizio di dicembre, tiriamo fuori alla scatola (o dal bosco) ed addobbiamo con palline, lucine fili e quant’altro la nostra fantasia ci suggerisca.In tempi di austerity energetica non è banale tuttavia fare i conti in tasca al nostro alberello più o meno variopinto.Quanto consuma? La risposta al quesito è:Secondo la Società italiana di medicina ambientale (Sima), in Italia, addobbare l’albero di Natale e decorare la casa con luci e ammennicoli luminosi produce fino ache vengono immesse in atmosfera, frutto di un incremento dei consumi energetici pari a circa il +30% rispetto al resto dell’anno. Sono 1.600 MWh al giorno, ossia 46.400 MWh di energia consumata solo nel periodo che va dall’8 dicembre all’Epifania. Consumi che equivalgono a 650 tonnellate di CO2 immesse ogni giorno in atmosfera, tra le 18mila e le 20mila tonnellate di CO2 durante l’intero periodo delle festività. "Il Natale e le nostre abitudini durante le feste, in termini di maggiore inquinamento, ma anche sulla bolletta – afferma il presidente Sima, Alessandro Miani –. Un filo di luci di vecchia generazione tenuto acceso diverse ore al giorno durante le festività, ad esempio, incide fino a 15 euro a famiglia sulla bolletta di dicembre: se in casa se ne utilizzano 3, tra interni e balconi, l’aggravio di spesa sul fronte dell’energia può raggiungere i 50 euro. Costi e impatto ambientale si abbattono sensibilmente se si ricorre alleper tutte le decorazioni, la cui incidenza sulle bollette è di pochi centesimi di euro al giorno. È inoltre possibile ridurre consumi e sprechi utilizzandoche limitano la durata di accensione delle illuminazioni , e diminuendo il numero di luci sull’albero di Natale sfruttando oggetti riflettenti come specchi e palline argentate o dorate", conclude Miani.La soluzione? Certamente l’utilizzo di. Nel caso infatti di un albero illuminato con Led, a seconda delle giornate, la forchetta dei consumi si è attestata tra 0,4 e 0,5 kWh, che corrispondono a una spesa, per le 24 ore di funzionamento, tra il 25 e i 30 centesimi di euro al giorno. Questo vuol dire che se tenessimo il nostro albero acceso per due mesi di fila, nel peggiore dei casi, il costo si attesterebbe attorno ai 18 euro. Una spesa sostenibile, sia dal punto di vista economico (difficilmente si arriverebbe in media oltre i 10 euro) sia per l’impatto ambientale. Certo, uno spreco comunque, per un’attività sostanzialmente improduttiva. Ma qui ci sentiamo di essere d’accordo con Oscar Wilde, quando afferma che "il segreto per rimanere giovani sta nell’avere una sregolata passione per il piacere”. E vuoi mettere il piacere di avere un bell’albero decorato e festoso in casa, che allieti le nostre giornate in vista delle Feste?