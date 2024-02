Qualità della vita: quanto le classifiche rispecchiano la realtà?

La top ten

Gli ultimi classificati

Il flop delle grandi città

Dove vivono meglio le donne

Il solito divario Nord/Sud

Milano batte Roma

Quanto i numeri rispecchiano la realtà?

Novanta indicatori, un solo vincitore. Questa la classifica del Sole 24 Ore , che elegge la provincia italiana con la più alta. Fotografia realista dell'di oggi che lascia un po' di amaro in bocca. Dalla sicurezza alle politiche per l'ambiente, passando per il tasso di occupazione, le più svariate categorie ci portano a rispondere alla domanda più scottante,Capolista della classifica sulla qualità della vita nel bel Paese èVittoria inattesa, perché la provincia si era piazzata nelle prime posizioni soltanto tre volte negli ultimi 34 anni. Il territorio friulano si distingue (4° posto) nella categoria "Giustizia e sicurezza" per la limitata frequenza di incendi, delitti informatici e furti di auto; eccelle anche per la bassa incidenza di famiglie con Isee sotto i 7mila euro e di imprese in fallimento, si aggiudica l'oro per il numero di palestre, piscine e centri per il benessere fisico.Più attesa, ma sicuramente non meno meritata la medaglia d'argento per, vincitrice dell’edizione 2022, che si aggiudica il primo posto nella categoria "Demografia, salute e società" per gli alti livelli di istruzione. Il bronzo invece va a, che ottiene il primato nell'indice di sportività e di ecosistema urbano. Per un soffio manca il podio, che arriva quarta. Si confermano nella top ten ancheall'ottavo posto, come lo scorso anno.invece dopo aver occupato il terzo posto nel 2022, quest’anno è sesta. Il capoluogo toscano scende in classifica a causa dei dati relativi alle denunce di furti e rapine, dagli alti canoni di locazione, e da alcuni nuovi parametri inseriti in quest'edizione, come il consumo di farmaci contro l’obesità. Tra le prime dieci ancheche conquista il primo posto nella categoria "Ricchezza e consumi". Chiude la classifica dei migliori,con il suo decimo posto.Tutte le classifiche hanno vincitori e vinti. Nelle ultime posizioni, purtroppo in linea con le passate edizioni, troviamo le città del sud, con l'unica eccezione diche arriva 23esima. Fanalino di codache si piazza all'ultimo posto come nel 2011 e nel 2002. Voti bassi non solo nelle pagelle delle città meridionali, infatti nelle ultime 40 posizioni troviamo ben nove province del Centro e del Nord: Latina (87ª), Imperia (81ª), Frosinone (80ª), Alessandria (70ª) e Rovigo (68ª), Grosseto (74ª), Viterbo (75ª), Rieti (73ª) e Massa Carrara (72ª). Tra le ultime cinque classificate arrivano anche(104ª) a causa del parametro sulla speranza di vita, dalle imprese in fallimento e dal gender pay gap, e(105ª) che nonostante il trionfo nell'ultima stagione calcistica che ha ravvivato il turismo locale, è stata penalizzata dalla criminalità e dagli scarsi dati occupazionali.Mentre Bologna, Firenze e Triste stringono i denti e mantengono i loro posti nella top ten. Si può parlare di flop per altre ambite città italiane: Roma è 35ª, seguita da Torino (36ª) e Genova (47ª)., capitale finanziaria italiana, che ha riconfermato il suo ottavo posto nella classifica, interessata negli ultimi anni da un esodo di giovani che si trasferiscono lì in cerca di fortuna, seppur conferma il suo primato nella categoria affari e lavoro, si classifica al 107esimo posto nell'indice giustizia e sicurezza, a causa dell'alto tasso di criminalità. Altro tasto dolente, molto discusso, quello del caro affitti nella città milanese. Avversaria per eccellenza di Milano è sicuramentein una sfida tra modernità e storia, il capoluogo lombardo supera l'avversaria in 62 parametri. La capitale pur aggiudicandosi il sesto posto nell'indicatore affari e lavoro e aver sfiorato il podio con il suo quarto posto nell'indice cultura e tempo libero. Scivola giù nella classifica al 104esimo posto nel parametro di giustizia e sicurezza. Ancheche ottiene il decimo posto nel parametro dedicato alle imprese, si piazza al 96esimo posto per la delinquenza. Le grandi città quindi si aggiudicano il primato per gli episodi criminali? Così pare, e la cronaca purtroppo lo conferma giornalmente. Le possibilità lavorative sono sicuramente maggiori ma la strada per raggiungere una migliore qualità della vita è ancora lunga.Tra i 12 parametri considerati per valutare la qualità della vita delle donne nelle province italiane ci sono: amministratori donne, occupazione, speranza di vita, stem, violenze, sport., vincitore di quest'edizione, conquista il primo posto in questo indice, mentre, che si è classificata ultima, si posiziona al 99esimo. Le due province sono soltanto due esempi, ma offrono uno spaccato piuttosto veritiero della realtà., con le città centro-settentrionali (Lecco, Prato, Modena, Siena, Firenze, Arezzo, Padova) che si aggiudicano i primi posti e quelle meridionali che si ritrovano ultime in classifica (Vibo Valentia, Crotone, Caserta, Caltanissetta, Cosenza, Siracusa).Risultato scontato quello della classifica del Sole 24 Ore? Forse si, infatti per l'ennesima volta il nord batte il sud. La prima provincia meridionale che troviamo in alto nella graduatoria del giornale è, al 22esimo posto. Se risaliamo al contrario, invece, la provincia settentrionale che troviamo in fondo alla classifica è, all'81esimo posto. Un trend destinato purtroppo a rimanere immutato per una serie di dinamiche e circostanze che sigillano le città del sud agli ultimi posti: senza lavoro i giovani vanno via e senza giovani le città invecchiano, non si investe e non si genera nuovo lavoro. Un cane che si morde la coda. Le città settentrionali sono sicuramente avvantaggiate dalle possibilità lavorative, appunto. Nella top 10 troviamo quasi tutte province del nord o del centro (Milano, Trieste, Bologna, Monza Brianza, Roma, Prato, Bolzano, Firenze e Torino). Unica eccezione il quinto Posto di Cagliari. Negli ultimi 10 posti, invece, troviamo quasi tutte città del sud (Caltanissetta, Siracusa, Taranto, Foggia, Agrigento, Cosenza, Trapani, Messina, Reggio Calabria) in controtendenza al 98esimo e 99esimo posto:Un indice che invece non conosce distinzione tra nord e sud, purtroppo per demerito, è sicuramente quello della giustizia e sicurezza, infatti nelle ultime 10 posizioni troviamo: Milano, Napoli, Rimini, Roma, Foggia, Firenze, Bologna, Imperia, Grosseto, Livorno.Insolito derby quello tra Milano , in una sfida tra modernità e storia, il capoluogo lombardo supera la capitale in 62 parametri. Uno sguardo alle categorie che forse più saltano all'occhio. Il capoluogo laziale si posiziona al 104esimo posto nel parametro giustizia e sicurezza, contro il 107esimo posto della capitale finanziaria italiana. Milano si aggiudica la medaglia d'oro nell'indice affari e lavoro, mentre Roma deve accontentarsi del sesto posto. Ultimo parametro, ma non per importanza, quello della cultura che vede di nuovo il primato del capoluogo lombardo sulla capitale, rispettivamente si posizionano al secondo e al settimo posto.Numeri, percentuali e parametri si scontrano necessariamente con la realtà. Moltissimi giovani oggi decidono di trasferirsi per motivi di studio ma soprattutto perché alcune città offrono obiettivamente più possibilità lavorative di altre, la domanda allora sorge spontanea, quanti alla fine scelgonoinvece dioffre delle eccellenze nell'istruzione e molti posti di lavoro, questo mondo idilliaco che sicuramente attrae giovani qualificati e ambiziosi si scontra necessariamente con la realtà fatta anche di continui episodi di criminalità e canoni di locazione alle stelle. Elementi che, nella quotidianità, rischiano inevitabilmente di abbassare il livello di qualità della vita.Un altro esempio è quello di, che si piazza al 21esimo posto, eccellenza universitaria che pecca però nell'indice ricchezza e consumi e in quello affari e lavoro. Per la serie: una volta finiti gli studi, forse converrebbe trasferirsi.sono state quelle più penalizzate in assoluto, il sole e la calde temperature, che nella stagione estiva attraggono la maggior parte degli italiani, non sono però quelle più gettonate in termini di qualità della vita, un esempio tra tutti: Napoli , che si piazza al 104esimo posto della classifica, penalizzata dai dati occupazionali e dalla criminalità. Il buon cibo, il caldo e la brezza marina, evidentemente non bastano a mettere radici in una città bella e maledetta. Le province più alte in classifica come Udine o Trento spesso non rientrano tra le prime scelte soprattutto dei giovani, a scapito delle più scontate opzioni Roma e Milano. La domanda, quindi sorge spontanea, nella realtà alcuni di questi parametri hanno più peso di altri? In quanti sono disposti a puntare su una città che può offrirci tanto a livello lavorativo, ma che in compenso ci richiede enormi sacrifici in termini di tranquillità economica e psicologica? I. Ognuna, in base alle proprie priorità ed esigenze, potrebbe confermare o ribaltare questo risultato.