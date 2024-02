Solo un’azienda su 20 misura il proprio impatto ambientale

L'indagine di Fòrema

Fòrema ha infatti diffuso i dati di una sua recente inchiesta tra manager e imprenditori veneti: è risultato che un'azienda su due comunica il green, una su venti misura realmente la propria impronta energetica. E lancia l'allarme: il greenwashing è sempre più diffuso. Fòrema ha fornito ad un parterre di imprenditori e manager del Triveneto potenzialmente interessati ai corsi di formazione una serie di questionari per capire le loro su diversi ambiti. Focalizzandosi sugli asset del green, l'ente di formazione del sistema confindustriale ha analizzato le risposte di, in quattro casi su cinque di grandi dimensioni (tra i 50 e i 250 dipendenti, tutte in ogni caso senza obbligo di rendicontazione sui temi della sostenibilità). Ecco alcune anticipazioni dello studio. In linea generale, tra i vari asset sui quali si possono sviluppare le(Environmental, Social and Governance, ossia i tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità ), la parte sociale, ilsono quelle dove le aziende risultano essere più mature: ildelle imprese dichiara di aver avviato progetti in tal senso. Si sta ancora lavorando sulla questione(oggetto di operatività solo neldei casi), mentre la parte diè quella più lacunosa (solo ildelle imprese ha intrapreso percorsi in tal senso).Tra i trend più interessanti, il rapporto stridente tra quanto si comunica e quanto poco si faccia. Infatti,(5%) dichiara dicon dati e numeri precisi, adottando uno standard indipendente di analisi come il B Impact Assessment o l’SDG Action Manager, mentre(50%) si vanta di-e aver attivato azioni di marketing- in ambito di sostenibilità.Dietro questi dati c’è chiaramente una vocazione al “ greenwashing ” a vari livelli che riguarda dunque circa metà delle aziende. A riprova di ciò anche il fatto che sono poche le aziende che si sono dotate di un piano di. Infatti, solo una su quattro (il 26%) monitora le emissioni di anidride carbonica relativamente a quelle dirette generate (come la combustione di combustibili fossili per riscaldare uno stabilimento) o alle indirette legate ai consumi energetici (esempio: produzione di elettricità per alimentare uno stabilimento). Una sola azienda su cinque (il) si è poi data deglidell’anidride carbonica nel medio periodo, mentre il 37% dichiara invece di essersi data “obiettivi specifici” per la riduzione degli impatti ambientali La primasu questi temi, fondata su protocolli internazionali già sperimentati a Londra e Madrid, è a disposizione delle imprese italiane. L’accordo, grazie alla collaborazione tra Fòrema, ente di formazione del sistema confindustriale veneto, e Iase Italy, la filiale italiana dell’International Association for Sustainable Economy. Cresce tra le imprese italiane l'interesse verso i temi legati alla sostenibilità: il 59% di esse ha istituito un, in linea con il 61% delle realtà globali. Gli investimenti complessivi sono destinati prevalentemente a cultura e sport (67% delle imprese), assistenza sociale (53%), ricerca e sanità (52%), istruzione (48%), coesione sociale 45%). È quanto emerge dalla recente ricerca " Corporate Social Investment e Esg - Global Impact at scale " di Dynamo Academy e Sda Bocconi Sustainability Lab, che conclude illustrando quali sarannoin Italia per il futuro: l'investimento verso gli stakeholder interni, la ricerca di metriche comuni per il reporting della "S" (sustainability) e la ricerca di concretezza per le azioni di diversità, equità e inclusione.In questo contesto le grandi aziende sono spinte a dotare i loro consigli di amministrazione di professionisti esperti in ambito Esg, oltre che individuare i dirigenti di riferimento all’interno delle strutture produttive. Ancora più presente risulta questa esigenza per quanto riguarda le, le quali esprimono un numero finora molto limitato di aziende già pronte a competere nella sfida globale della sostenibilità ESG. Su queste basi nasce l’esigenza di formare il personale di tutte le aziende con un protocollo di “”, per diffondere le buone pratiche il più possibile. Per la realizzazione del piano di formazione, è stato siglato un accordo tra Fòrema e Iase Italy: si tratta di unche le aziende potranno acquistare e quindi fornire ai dipendenti, che a seguito del compimento del programma di studio, dovranno sostenere un esame per ottenere la certificazione internazionale., presidente di Iase Italy, commenta così l’accordo: "ha fortemente voluto la collaborazione con Fòrema e Confindustria Veneto Est, avendo individuato nelle imprese italiane il campo principale entro il quale si svolge la partita della sostenibilità. In questo contesto infatti, i principi Esg da un lato e le ricerche internazionali dall'altro spingono le aziende a dotare i loro consigli di amministrazione di persone esperte in ambito Esg oltre che individuare i dirigenti di riferimento all’interno delle strutture - e qui la sfida per le PMI si fa tosta!".Il presidente die vicepresidente di Confindustria Veneto Est,, aggiunge: "Abbiamo in corso collaborazioni con l’Università di Padova e Ca’ Foscari di Venezia che utilizzeremo per creare i percorsi formativi propedeutici all’ottenimento delle certificazioni di Iase Italy". "Abbiamo intrapreso l’iter per diventareanche a livello internazionale da Iase International - spiega - perché mai come adesso crediamo sia necessario formare gli imprenditori, in particolare quelli del mondo della finanza, attorno a questi temi e dare risposte concrete alle nostre imprese, al di là delle inutili iniziative di facciata. La modalità scelta è quella di corsi di e-learning che erogheremo direttamente dalla nostra piattaforma on line ispirandoci a protocolli di successo già operativi nelle grandi capitali come Londra e Madrid”.