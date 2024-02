Women On Board, oltre 1600 iscrizioni: sempre più donne nei Cda

Il progetto per l'accesso delle donne a ruoli di responsabilità

Le novità della seconda edizione

Ridurre il divario di genere, favorire l’inclusione e l’accesso delle donne alle posizioni di responsabilità all’interno dell’organizzazione aziendale e nei consigli d’amministrazione di imprese pubbliche e private, oltre a incoraggiare l’occupazione femminile.Sono questi alcuni degli obbiettivi di "", il progetto ideato nel 2022 da Manageritalia Federmanager insieme a AIDP, Hub del territorio e, da quest’anno, con la consigliera di Parità della Regione Emilia-Romagna Sonia Alvisi, nonché la partnership degli ordini degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro dell’Emilia Romagna. Nella sua prima edizione , ossia quella del 2022, il progetto, si è dimostrato un successo, con oltre 230 partecipanti tra, e un'età media di 46 anni (26 anni per la più giovane e 71 anni per la senior) provenienti da tutta la regione ed espressione dei più svariati settori economici: dal terziario all'industria, dalla consulenza aziendale all'avvocatura. Tutte donne accomunate dalla volontà di mettersi in gioco e acquisire competenze e consapevolezza rispetto al proprio valore, per accedere a ruoli di responsabilità nelle aziende e nei consigli d’amministrazione di società pubbliche e private.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span></span>

Women on Board 2023

della seconda edizione di “Women on Board 2023”. La prima è che è stato ampliato il numero degli(da 6 a 14, di cui 7 in Emilia Romagna ed altrettanti itineranti), della durata di 3 ore ciascuno, in cui le partecipanti avranno l’occasione di confrontarsi con diversi professionisti del settore giuridico, economico e aziendale, aumentando così le proprie competenze, esperienze e capacità di analisi. La seconda: l’accesso al programma formativo è esteso non solo alle manager e alle professioniste residenti in Emilia Romagna, ma anche a quelle di. Forte la collaborazione con altre regioni come Abruzzo e Molise, Marche, Campania, Calabria, Basilicata, Friuli-Venezia-Giulia, Val d’Aosta, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto. La terza novità deriva dalladegli avvocati, dei commercialisti e dei consulenti del lavoro: la frequentazione al corso darà diritto anche ai crediti formativi previsti dai rispettivi ordini. "Iniziative come Women on board - spiega Emma Petitti, presidente assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna - sono assolutamente fondamentali per poter aspirare al vero raggiungimento di una parità di genere , abbattendo i numerosi ostacoli tuttora presenti a vari livelli in ambito lavorativo. La condizione femminile misura la qualità democratica di un Paese e, quando favorevole, lo arricchisce, perché investire sul lavoro delle donne significa investire nell’economia e nella crescita di un territorio. Va supportato e favorito ilancora molto radicato in Italia e grazie anche al contributo di attività virtuose come questa si potranno vedere i risultati per fare la differenza e ambire a una maggiore consapevolezza collettiva".Women on Board 2023 è un percorsoespressamente ideato per le donne ma, con un programma di 14 incontri formativi che si svolgeranno sia in presenza che on line dal mese di maggio sino ad ottobre 2023. Al termine del corso, e dopo il superamento di una prova d’esame, sarà conseguita l’attestazione e l’inserimento in un apposito elenco online consultabile dalle imprese, che potranno così scegliere la figura professionale più in sintonia con le caratteristiche della società e le specifiche esigenze dei CdA di aziende, società pubbliche e organizzazioni in cerca di professioniste per i propri organi di governance. Le iscrizioni sono chiuse lo scorso 11 maggio e la partecipazione al progetto è stata superiore alle aspettative: ben. L'affluenza più alta è stata quella proveniente dall'Emilia-Romagna, con il 35% dei partecipanti, seguono Lombardia con il 15%, e Lazio, Umbria, Sardegna con l'11%. Mercoledì, per poi diventare itinerante. Chi seguirà tutto l'iter e supererà le prove che verranno somministrate ogni serata, sarà parte della Short List a disposizione della Regione ER per i CdA di Imprese pubbliche e private. Sulla landing page sarà possibile trovare tutte le info via via aggiornate con il materiale di ogni lezione."L’entusiasmo della Community Women on Board – ha commentato Cristina Mezzanotte, presidente Manageritalia Emilia Romagna – è l’elemento che ci ha convinto a replicare e ampliare il progetto nell’edizione 2023, allargando la rete dei partners coinvolti a partire daglidi avvocate , commercialiste e consulenti del lavoro, e coinvolgendo ulteriori a nove regioni italiane oltre all’Emilia Romagna, che per prima ha sostento questa iniziativa nel 2022. Un progetto formativo – conclude Mezzanotte - che vuole valorizzare gli equilibrismi e difficoltà che le donne affrontano quotidianamente nell’affermare il proprio valore professionale, oltre a contribuire al superamento dei tanti stereotipi sul ruolo della donna, per costruire insieme un mondo del lavoro e per una società più equilibrata e rispettosa della professionalità al femminile".