Adotta un cane e hai uno sconto sulle tasse. L'iniziativa a Giarre contro il randagismo

in affido o in adozione un amico a quattro zampe premiare chi prenderàun amico a quattro zampe

ospite di un rifugio autorizzato.

La nuova misura per promuovere le adozioni e abbattere le spese

orre anche un freno in questo periodo estivo il crudele fenomeno dell'abbandono.

Addio agli aumenti, sì alla solidarietà

"È un motivo di soddisfazione per la nostra città – commenta il

presidente del Consiglio comunale

sensibilizzare i cittadini e ad arginare il triste fenomeno del Giovanni Barbagallo –. Da un lato le tariffe non aumenteranno, nonostante i maggiori costi di conferimento in piattaforma, dall’altro, grazie al regolamento approvato dal consiglio, si attivano nuovi strumenti per agevolare il cittadino nel pagamento dei tributi. Lo sgravio del 30% della tariffa a seguito dell’adozione di un cane è un segnale forte che mira ae ad arginare il triste fenomeno del randagismo ".

è un gesto altruistico che fa del bene non solo all'animale ma anche al padrone. Sì perché a, un piccolo comune in provincia di Catania, chi sceglie di dare una casa e una famiglia al cagnolino avrà una. Il consiglio cittadino ha recentemente approvato questa misura per combattere il randagismo eSi 'acquista' un amico e si spende meno. È questa la geniale idea alla base della nuova misura adottata dal comune catanese, per pche permetterà all'amministrazione stessa didegli animali nei centri specializzati . Per ottenere lo sconto sulla tassa dei rifiuti, i cittadini interessati dovranno presentare una richiesta presso gli uffici comunali; ovviamente, se dovesse ripensarci, il contribuente oltre a riportare il cane in struttura dovrà anche dichiarare il venir meno delle condizioni previste per ottenere l’agevolazione.Intanto però la notizia è stata accolta con entusiasmo dai giarresi, che nonostante i sostanziali aumenti di conferimento dei rifiuti hanno già evitato il rialzo in bolletta e potranno addirittura vederla alleggerita se sceglieranno di fare un gesto di solidarietà comein cerca di casa.