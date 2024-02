Ambiente, Wwf: "E' allarme plastica, superato il livello planetario"

Ambiente, i numeri del report dell'associazione

Quanta plastica buttiamo

Economia circolare, la soluzione

: superato il livello planetario. Nella Giornata Mondiale dell’ambiente, il 5 giugno, il Wwf lancia l’allarme sulla situazione in cui si trova l’Italia dal punto di vista dell’inquinamento da rifiuti plastici e chiede al governo un intervento serio e incisivo.Il nuovo report dell’associazione ambientalista, dal titolo “”, parla chiaro: fino ainvade ogni anno mare, acque dolci e terra. Il report afferma che “che si affacciano sul Mediterraneo, contribuendo all'inquinamento soprattutto in qualità di secondo più grande produttore di rifiuti plastici in Europa”. Per l'associazione “attuare un piano di riciclo limitato agli imballaggi” e chiede al governo di estendere la raccolta differenziata “a tutti i prodotti plastici di largo consumo affinché si trasformino in nuovi oggetti, facendo crescere l'economia circolare come valore condiviso”. Infatti, l'organizzazione non governativa ricorda che “sonoi danni causati da ogni fase del ciclo di vita di questo materiale, dalla produzione all'utilizzo fino allo smaltimento”.A fronte di una produzione in costante crescita, lo smaltimento dei rifiuti plastici è oggi ancora altamente inefficiente e inefficace, “cona livello globale”. E, quindi, “il risultato è che fino aplastici entrano nell'ambiente marino e altrettanti nell'ambiente terrestre ogni anno, in gran parte plastica monouso”. Inoltre, secondo i dati dell'associazione , la produzione di questo materiale è responsabile di circa il 3,7% delle emissioni globali di gas serra e si prevede che questa percentuale possa aumentare fino al 4,5% entro il 2060, se le tendenze attuali continueranno senza controllo.“Una, diffusa e persistente di ogni ambiente naturale (mari, fiumi, laghi, terra e aria)”, come afferma nel suo report il World Wide Fund for Nature, tanto che “ l'inquinamento da materie plastiche in natura(Planetary boundary), oltre il quale non c'è più la sicurezza che gli ecosistemi garantiscano condizioni favorevoli alla vita”.Ma che fine fanno i prodotti in plastica cheperché non sono imballaggi, come previsto dalla normativa vigente?Per fare un esempio, in Italia ogni anno vengono gettate 4mila tonnellate di questo materiale solo con il consumo degli spazzolini da denti. “che oggi non viene riciclato e non contribuisce a creare nuovi oggetti” osserva l'organizzazione non governativa. Altri esempi: se potessimo riciclarepotremmo ottenere fino a 2,8 kg di materia riciclata, come riciclare 93 flaconi dello shampoo; con il riciclo di una bacinella per i panni potremmo ottenere fino ad 1 kg di materia riciclata, come riciclare 500 tappi delle bottiglie dell'acqua. E, ancora: con un trasportino per gatti potremmo ottenere fino a 900 grammi di materia riciclata, l'equivalente di riciclareper le albicocche.“Per attuare un cambio di rotta, ormai indispensabile, la soluzione èin cui le materie prime, di un oggetto non più funzionante restino in circolo, in un lungo e possibilmente infinito succedersi di produzione e riuso/riciclo, eliminando le fasi di estrazione di materie prime e smaltimento” suggerisce il World Wide Fund for Nature. L'efficienza nell'utilizzo delle risorse, promossa dall'economia circolare, deve diventare un fattore cruciale per orientare, e consentire una transizione verso stili di vita e dinamiche socioeconomiche più rispettose dell'ambiente” afferma, Responsabile Sostenibilità del Wwf Italia.“Per questo vogliamo muovere alle istituzioni richieste più ambiziose.” aggiunge. Per il World Wide Fund for Nature, serve agire sui primi tre livelli della scala gerarchica dei rifiuti:. “È necessario, infatti, ridurre la produzione e l'uso dei materiali plastici non necessari e dannosi e incentivare il riutilizzo e la riparazione dei prodotti plastici puntando sull'innovazione" dice l'associazione nel report "E' altrettanto importante estendere la raccolta differenziata adi largo consumo, oltre agli imballaggi, per incrementare le tipologie di oggetti che vanno al riciclo” conclude l’associazione ambientalista.