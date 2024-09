Baby Reindeer, l’attore Richard Gadd alle vittime di violenza: “Non mollate”

Richard Gadd, protagonista della serie "Baby Reindeer", ha catturato il cuore del pubblico alla notte degli Emmy Awards con un toccante discorso dedicato a tutte le vittime di violenza. Il successo televisivo più sorprendente dell’anno, ispirato alla vera storia del comico scozzese, esplora con coraggio il tema dello stalking.

Dopo aver conquistato ben sei premi, Gadd si è preso un momento per rivolgersi direttamente a chi ha subito abusi fisici e psicologici. Con parole profonde e cariche di emozione, ha offerto un messaggio di speranza e forza, ricordando a tutte le vittime che non sono sole e che la loro voce merita di essere ascoltata.

Cosa ha detto

"Dieci anni fa, stavo attraversando un periodo molto difficile e non credevo che sarei riuscito a riprendere in mano la mia vita o a superare gli ostacoli che avevo affrontato. Oggi, invece, mi trovo qui a ricevere uno dei riconoscimenti più prestigiosi per la scrittura televisiva – ha spiegato – Non intendo sembrare presuntuoso, ma desidero essere fonte di ispirazione per coloro che stanno vivendo un momento difficile. Continuate a lottare, nulla è eterno. Non importa quanto difficile possa sembrare la situazione – ha continuato visibilmente emozionato – alla fine si risolverà. Se stai soffrendo, non mollare: posso garantirti che ci sarà uno sviluppo”.