Black Post, un video (di 4 righe) per "dare voce a chi non ha voce"

L'appello: "Si dia voce a chi non ha voce"

Il video "4 Righe"

"Non posso partecipare ai concorsi pubblici". "I miei compagni di scuola andavano in gita all’estero, io dovevo restare a casa". "La gente dà più importanza al". "Faccio fatica a trovare una casa in affitto a causa dei pregiudizi". Sono queste alcune delle tante difficoltà che circa 2incontrano nel nostro Paese. Si tratta di bambini e ragazzi nati o cresciuti in Italia , ma a cui la legge permette di ottenere la nazionalità italiana solo dopo il compimento dei 18 anni, o dopo 15 anni di residenza continuativa, rendendo l’ottenimento dei documentinonché impedendo l’accesso a tanti diritti che hanno a che fare col mondo della scuola, dello sport e del lavoro.A lanciare l’appello affinché "si dia voce a chi non ha voce" è, giornale online con base a Roma esclusivamente redatto da persone con origini straniere. Come viene reso noto dal sito internet dell’Agenzia Dire, la testata, in collaborazione con Bonfire, ha realizzato "", un video di 14 minuti che porta sullo schermo un esperimento: ha invitato cinque dei propri giornalisti a scrivere su un cartoncino che cos’è che quotidianamente

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span></span>

Cos’è Blackpost, l’informazione nero su bianco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dire.it (@direpuntoit)

Ognuno di loro poi, ad esclusione del proprio, ne legge uno ad alta voce, aggiungendo commenti e suggerimenti. "Ho studiato nelle scuole italiane all’estero dove, immerso nella cultura italiana, sono cresciuto" ha scritto uno di loro. "Una volta in Italia invece mi sono sentito diverso e questo ha compromesso anche la ricerca di una casa in affitto ". "Perché per pagare le tasse sono italiana, mentre da altre attività resto?" si domanda una delle redattrici, che osserva poi "Questo è svilente e ti fa pensare che sarebbe meglio andartene". "non è qualcosa che sta su carta. Ma quando poi arriviamo davanti a un funzionario, che la mette in discussione, ci fa scattare i dubbi e ci fa sentire estranei” dice una sua collega. "L’italianità" sottolinea un altro cronista. "La cultura dovrebbe unire, per questo sarebbe importante approvare lo Ius culturae ". Un riferimento, questo, alla proposta di legge che propone di riformare la legge accordando la nazionalità a chi ha completato almeno uno dei tre cicli della scuola dell’obbligo.Blackpost Italia è, e come si legge sul loro sito: "" significa nitidezza, precisione. Ma può significare anche rovesciare il punto di vista, ribaltare la prospettiva, cambiare lo sguardo con cui leggere la realtà: leggerla e soprattutto scriverla. Lo straniero che, da oggetto dell’informazione, diventa soggetto attivo della comunicazione. L’obiettivo non è quello di “parlare di loro”, ma di fare in modo che sianoe descrivere la vita e il mondo che li circonda, nel bene e nel male. Il progetto editoriale “Black post- L’informazione nero su bianco” si propone quindi di mettere in primo piano chi troppo spesso viene denigrato, discriminato e non riesce ad esprimere il proprio punto di vista, con una prospettiva diversa.Proprio per questo la redazione è composta esclusivamente da, con la collaborazione di giornalisti, professori e studenti che aiuteranno, chi per ragioni comprensibili, magari essendo arrivato da poco, avrà difficoltà a scrivere in Italiano. Questa sarà anche un’occasione per creare in primis al nostro interno un esempio di, nonché formare giornalisti del domani. A dirigere la linea editoriale c’è un giornalista in particolare, una nota ed eccellente firma del panorama giornalistico e politico Italiano ma specialmente romano. L’idea è insomma mettere in rete una testata editoriale che si caratterizzi per l’approccio inedito e l’originalità metodologica e, ovviamente, per i contenuti trattati da un punto di vista “altro” , interpretati con un taglio che risulterà inaspettato e accattivante. Si tratta in sostanza dia chi la vede spesso negata, se non bandita, affinché la possa diffondere e rendere disponibile per chi vorrà accoglierla”.