Brad Pitt lancia Le Domaine, la linea di skincare genderless: "L'anti-aging è ridicolo"

Attore, produttore cinematografico, ma anche proprietario di vigneti da cui ricava un ottimo vino, il premio Oscar, dopo aver dato spettacolo con i suoi stravaganti look da red carpet , sbarca ora anche nel, lanciando una linea di trattamenti per la pelle genderless , destinata quindi a tutti i sessi. Il marchio skincare appena lanciato si chiama, ed è stato coniato a Château Miraval, i vigneti nel sud della Francia che acquistò con la sua ex moglie Angelina Jolie nel 2012. Il trend beauty che non distingue maschio/femmine, l'attore lo ha sviluppato in collaborazione con la famiglia Perrin, rinomati viticoltori della zona che sono anche partner di Pitt nello Château Miraval Côtes de Provence Rose."Le Domaine", come riporta il sito del nuovo brand, cerca didella pelle in modo che tutti, indipendentemente dal sesso o dal tipo di pelle, possano mantenere un aspetto salutare. "", ha dichiarato a British Vogue in un'intervista pubblicata mercoledì. "È un concetto a cui non possiamo sfuggire e vorrei che la nostra cultura lo abbracciasse un po' di più, parlandone in questi termini". Ha poi aggiunto che, mentre l'idea dell'anti-invecchiamento è "ridicola" e una "favola", "ciò che è reale è trattare la pelle in modo sano". La star sostiene di aver imparato ad utilizzare i giusti prodotti per la sua pelle, a, ma ha capito anche che ". Sono cresciuto con una mentalità country, Dial Soap (un marchio da grande distribuzione, ndr) una volta al giorno e via. E penso che (così) stiamo imparando che se ci amiamo, se ci trattiamo un po' meglio, allora ci sono benefici a lungo termine. Quindi bisogna invecchiare in modo sano ". Pitt, reduce dalla Mostra del cinema di Venezia , dove ha sfilato come(il film su Marylin Monroe, ndr) di Andrew Dominik, sostiene: "Più invecchio, più penso allae al tempo che passa, e sicuramente vorrei puntare di più in questa direzione. Il lockdown ci ha fatto riflettere, a cosa dedichiamo le nostre vite? E penso che la famiglia e gli amici alla fine della giornata siano tutto ciò che conta".L'idea della linea di trattamenti per la pelle è nata, dicevamo, dall'azienda vinicola Château Miraval, il cui vigneto è attualmente al centro di una battaglia legale tra Pitt e l'ex moglie. Nell'intervista a Vogue Uk Pitt ha spiegato come Le Domaine si basi sulle. I prodotti, che costano dagli 80 ai 385 dollari, contengono infatti due ingredienti attivi - esclusivi e brevettati -, il GSM10 e il ProGR3, si legge sul sito web. Il primo è costituito da una combinazione di vinacce benefiche per il microbioma cutaneo: ha proprietà, agisce contro la distruzione del collagene e può contribuire a riequilibrare la pelle; il ProGR3 è costituito da una combinazione di molecole naturali presenti in estratti di piante e agisce suicutaneo. La formula è stata realizzata da uno dei principali specialisti mondiali di vino, il professore di enologia Pierre-Louis Teissedre dell'Università di Bordeaux, che ha determinato quale dei 13 vitigni coltivati dalla famiglia Perrin in Provenza aveva le proprietà antiossidanti più rilevanti. La ricerca è iniziata oltre 15 anni fa. Sul sito si specifica che i trattamenti per la pelle genderless, che si concentrano sulla, sono caratterizzati da prodotti ricaricabili, materiali di imballaggio riciclati e formule che sono. È vegana ed esclude gli ingredienti "che sono oggetto di controversie in materia di ambiente".Brad Pitt è solo l'ultima celebrità ad aver fatto breccia nel settore della cosmesi. Lo scorso novembre,ha lanciato unache comprende smalti per unghie, un siero per labbra e occhi a doppia sfera e un siero per il viso. L'ex giocatore di baseballha presentato nel 2021 un correttore "Blur Stick" in otto tonalità diverse come "soluzione per la cura della pelle sviluppata". Nel 2020 invece la star di "Queer Eye"ha lanciato una gamma di prodotti per la skincare di, per "dare potere agli uomini che abbracciano la loro calvizie" e "lasciarsi alle spalle le idee obsolete di mascolinità", ha dichiarato. Ancheaveva puntato a una maggior inclusività nel mondo della salute della pelle, con la sua linea "" adatta a tutti i generi, tre anni dopo aver lanciato la linea di cosmetici, che comprendeva fondotinta in 40 tonalità diverse.