Chiara Ferragni: "Io maleducata? Commenti così mi fanno venir voglia di andare in giro nuda"

Cosa è stato recriminato alla Ferragni?

La replica di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, mamma sotto giudizio

Il diritto di presentarsi in abiti succinti e non essere criticata. Questo è quanto reclama l’influencer da 28 e passa milioni di follower, andata su tutte le furie per un commento sotto a un suo post Instagram nel quale appare in lingerie. Uno dei commenti al suo video social non sembra esserle piaciuto affatto. Sposa del rapper, mamma di Leone e Vittoria e imprenditrice digitale, Chiara Ferragni infatti, dopo aver postato uno dei suoi video in abbigliamento succinto ha ricevuto varie critiche, e un attacco in particolare da parte di un hater che l’ha criticata duramente per il suo atteggiamento social.Di essere “maleducata” per mettersi continuamente a nudo e mostrare il suo corpo (talvolta quasi integralmente) senza alcun pudore. “Copriti maleducata” ha infatti, scritto al’utente Instagram sotto uno dei suoi ultimi post osé e la moglie di Fedez non sembra aver preso bene questo attacco. Anche se solitamente la Ferragni passa sopra i commenti negativi, questa volta ha deciso di rispondere a tono alla persona in questione pubblicando il suo commento e dedicandogli una storia Instagram dove contrattacca.“Questi sono i commenti che, ogni volta che posto qualcosa un pelino più sexy,”, dice Chiara Ferragni senza peli sulla lingua con un tono decisamente scocciato per la critica ricevuta. Sembra proprio che l’hater abbia toccato uno dei nervi scoperti dell'Influencer facendola innervosire non poco. Staremo a vedere se, ora, Chiara, per provocazione, pubblicherà qualcosa di ancora più sexy, alla faccia di chi l'ha ribattezzata "maleducata".Recentementeaveva esternato sul tema della retorica della madre perfetta sia tossica. Queste la parole dell'influencer e mamma di Leone e Vittoria . “Quando diventi mamma per la società non sei più quasi nient’altro. Penso sempre che ogni cosa che faccio venga sempre un po’ scrutinata, guardata con la lente di ingrandimento. Sembra quasi che si debba: l’idea che si possa essere entrambe le cose c’è ancora poco”.A margine del talk Forti Insieme, lanciato nel maggio scorso da Chiara Ferragni e Pantene per sostenere l’imprenditoria e l’empowerment femminile, la mamma più famosa d’Italia confermò che in Italia avere dei figli ma volersi realizzare anche professionalmente, per una donna è ancora vista come una contraddizione. Tutto l’opposto di quanto accade ai padri lavoratori: “Qualsiasi cosa facciano nei confronti della famiglia viene esaltata. Per le madri, invece, è normale”, le considerazioni dell’imprenditrice. “Spero che la nuova generazione lotterà per cambiare questo principio”.