ClioMakeUp: "Ora il mondo del beauty web è tossico"

Locontinua a tenere banco. Nei giorni scorsi, l’imprenditrice(40 anni), conosciuta come ClioMakeUp , via social, ha rilasciato un lungo e duro sfogo su quanto è cambiato il mondo delle influencer negli ultimi 15 anni. Ma cosa ha detto di preciso l’imprenditrice originaria di Belluno? Secondo lei, in questi ultimi 15 anni, questo mondo di squali, è diventato “”.“Quello che ho visto negli ultimi anni, me ne rendo sempre più conto ma ho cercato di nasconderlo innanzitutto a me stessa - dice sconfortata - è non posso più essere la Clio di prima, perché il mondo del beauty sul web è diventato un mondo un po’ di paura. Soprattutto per persone con il mio carattere e il mio modo di fare”. ClioMakeUp ripercorre la sua carriera da quando ha iniziato nel 2008 a faredi trucchi fino al 2017 quando con i soldi guadagnati come influencer ha fondato un suo marchio “”. All’inizio i suoi contenuti erano soltanto su YouTube, poi ha aperto un blog fino a fondare due marchi: uno di trucchi (ClioMakeUp) e uno di skin-care (ClioMakeUpSkin).“Ho cominciato - ricorda l’influencer da- facendo anche recensioni negative, dicevo quello che mi piaceva e quello che non mi piaceva: questo era quello che vi piaceva di più. Potevo farlo perché. Non c'erano giornalisti e altri influencer che prendevano le tue parole e le rigiravano e le usavano per attaccarmi”. Ora invece l'influencer veneta ammette di aver paura di dire la sua perché qualsiasi cosa viene “usata per creare hype e fare click”. Secondo Clio esiste un problema specifico legato al nostro Paese. “In Italia la competizione - sottolinea -, anzi è mirata a uccidere gli altri brand”. E ancora: “Quando esci con un prodotto nuovo, parte subito il confronto con quello che fanno gli altri, e il confronto va bene, ma poi arriva il massacro”. Alla fine del lunghissimo reel (ben 12 minuti), Clio non trattiene le. “Mi rendo conto che per tanti di voi sono una delusione perché ho cambiato il mio modo di essere per omologarmi a quello che è il mercato, soprattutto qui, e il fatto di essere così non mi fa essere me stessa al 100% perché sto mentendo in primis a me” conclude l'esperta di make-up Il post di ClioMakeUp ha generato un’ondata dicavalcata anche da esponenti del settore. “Clio hai perfettamente ragione su tutto! Ormai qua è una giungla ma tu non devi permettere a nessuno di buttarti giù” sono le parole dell’influencer Giulia Salemi . “Noi ciompe saremo per sempre team clio” dice con fierezza la closet organizer (nonché nota gaffeur). Alice Venturi, makeup artist da 350mila follower, conosciuta con il nickname, scrive: "Ho sempre pensato che il mondo make-up e skincare potesse avere lo spazio per tutti, non comprendo le “gare” tra brand, tantomeno quelle tra influencer. Sei sempre stata un grande esempio di correttezza nei confronti di brand e del pubblico, cosa che tante altre persone non possono certo dire di loro stesse".