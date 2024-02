Congedo mestruale a scuola: introdotto anche al Sulpicio Veroli di Frosinone

Il congedo mestruale per le studentesse

In origine fu il, che è stata la prima scuola italiana a riconoscere il congedo mestruale per le studentesse letteralmente afflitte da dolori insopportabili durante il ciclo. Ora è la volta dell'Istituto superiore, che ha deciso di consentire alle ragazze con dismenorrea (la condizione patologica, caratterizzata da un forte dolore uterino che sorge durante il periodo delle mestruazioni) di avereal mese che non verranno conteggiati come assenza, dietro certificazione medica. Nel mezzo il caso del Pilo Albertelli di Roma, che ha optato per la stessa condotta.La proposta era stata avanzata dalle rappresentanze studentesche, dunque condivisa dal Collegio docenti e approvata dal Consiglio d’Istituto a larga maggioranza: dieci voti a favore e appena tre contrari. Si tratta di un fatto solo apparentemente marginale: se infatti ildelle donne, per alcune - secondo le stime più accreditate non meno diin Italia - diventa persinonella vita quotidiana.La legge prevede che gli studenti debbano frequentare almeno i tre quarti dell’orario annuale per potere essere ammessi agli scrutini: quindi un quarto dell’orario annuale è la quota massima di assenze possibili per la validità dell’anno scolastico. Per cui ogni assenza conta.Per altro, per quanto diffusa tra tutte le donne, la dismenorrea colpisce particolarmente le ragazze sotto i 20 anni , quelle che hanno avuto il primo ciclo prima degli 11, le donne con cicli abbondanti o che hanno un flusso irregolare; ancora quelle che non hanno mai avuto figli o le cui madri soffrono o hanno sofferto di questa patologia e le fumatrici. E non si tratta di uno scherzo: chi ne soffre infatti accusa solitamenteche colpisce la parte bassa dell’addome; ma la sintomatologia può estendersi alla parte bassa della schiena e agli arti inferiori. Non di rado compaiono anche, sudorazione intensa ed episodi diarroici. Le, approfittando degli strumenti che l’autonomia concede loro, ovvero la facoltà di individuare delle deroghe, per assenze motivate e documentate: la decisione del Sulpicio Veroli, come quella degli altri istituti che l’hanno adottata, si inserisce in questa casistica.E del resto in Italia, benché se ne parli da tempo, non esiste ancora una legge sul congedo mestruale, nonostante alcuni progetti normativi giacciano da mesi in Parlamento in attesa di approvazione. A febbraio è stata presentata una proposta legislativa per ottenereper le studentesse e le lavoratrici che hanno un ciclo particolarmente doloroso. Si tratta di un disegno di legge al cui primo articolo si concede alle alunne che soffrono di dolori mestruali così forti “da non consentire di frequentare le lezioni in presenza” il diritto di “assentarsi da scuola per un massimo di due giorni al mese”.Allo scopo, si dovrà “presentare unall’inizio dell’anno scolastico” e in più per ogni assenza servirebbe comunque la giustificazione dei genitori, nel caso di minorenni, o della studentessa stessa. In pratica, si tratta della linea di condotta applicata al Neri-Severini, dove il Consiglio d’istituto ha accolto la proposta di modifica al Regolamento scolastico, decidendo di “riconoscere sino a due giorni al mese come deroghe al vincolo di frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale”.Oltre alle scuole si stanno per fortuna muovendo anche le aziende, sulle orme di quanto accade già in Francia, Spagna, Regno Unito, che hanno già riconosciuto le esigenze delle lavoratrici. La, azienda di spedizioni di Quarto D’Altino (Venezia) riconosce ad esempio un giorno al mese di assenza retribuita per le proprie dipendenti. A “sdoganare il tabù sul dolore da ciclo” nell’azienda esperta in logistica, spedizioni e operazioni doganali (conta un centinaio di dipendenti dall’età media di 37 anni –di cui 59 donne– e quattro sedi tra cui Civitavecchia, Roma e Milano) sono stati gli amministratori delegati Martino e Andrea Ormesani, 44 e 48 anni, che oltre a proporre il congedo, hanno messo a disposizione delle dipendenti leaziendali. Sulla stessa linea di tendenza la Masoni Industria Conciaria Spa di Pontedera che riconosce cinque giorni di congedo retribuito per le dipendenti che si assentano a causa della dismenorrea. In somma, percorso avviato. In attesa di una legge nazionale la conferma che spesso il Paese Reale è più avanti del Legislatore.