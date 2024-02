Dario e Margherita di corsa per salvare gli animali: "Noi le gambe, voi metteteci il cuore"

L’appello di Dario e Margherita suona forte e chiaro: “Noi ci mettiamo le gambe, voi metteteci il cuore!”. Tutti infatti possono sostenere la loro maratona che ha uno scopo nobile e preciso: salvare gli animali che soffrono negli allevamenti – e in tutta Europa sono milioni - cambiando il loro futuro.

Dario e Margherita sono due volontari di "Essere Animali". Lo scorso anno un altro volontario, Alessandro, ha partecipato alla maratona di Londra, riuscendo a raccogliere i fondi per sostenere una nuova indagine dell'associazione. “Noi non volevamo essere da meno e correremo per un totale di oltre 84 km. Il nostro obiettivo? Raccogliere 8mila euro. Con questa somma vogliamo sostenere investigazioni e azioni, in strada e sui social, allo scopo di cambiare le leggi in Europa sull'utilizzo delle gabbie, sulle mutilazioni e sul trasporto degli animali. In poche parole, corriamo per cambiare il futuro degli animali”.

“Il 2 ottobre – spiega Dario - correrò la maratona di Lione e lo farò per gli animali. Margherita parteciperà invece il 9 ottobre alla maratona di Forlì”. Ma come è iniziata questa passione di Dario per la corsa, che ora ha unito all’impegno solidale? “Ho iniziato a correre nel 2018 – spiega - dopo aver fatto il tifo per mio fratello alla Milano Marathon. Arrivato al traguardo, mio fratello mi disse: 'L’anno prossimo la facciamo insieme'. Così è stato e dopo i primi 42 km di emozioni, si è accesa la mia passione per la corsa che qualche anno fa ho deciso di unire al mio amore per gli animali. Dal 2020 corro infatti in una squadra formata esclusivamente da atleti vegani”.

Poi l’incontro con l’associazione: “Qualche anno fa a una gara ho conosciuto Claudio Pomo, cofondatore e responsabile sviluppo di 'Essere Animali', che mi ha fatto conoscere l’Associazione e tutte le attività che questa svolge per tutelare i diritti degli animali. Quando Claudio quest'anno mi ha chiesto di correre gli animali, ne sono stato onorato e ho subito accettato perché il lavoro di indagini e divulgazione che fa 'Essere Animali' è unico nel suo genere, riuscendo ad arrivare a milioni di persone”.

La maratona ha dunque l’obiettivo di salvare gli animali che soffrono, che nei vari Paesi sono tantissimi. “In Europa sono oltre 300 milioni gli animali rinchiusi in gabbia negli allevamenti – spiega Dario -. Scrofe chiuse in gabbie così piccole da non permettere di girarsi e costrette ad allattare i propri cuccioli attraverso le sbarre; galline che non riescono a spiegare le ali, conigli che non possono saltare e vitelli isolati dalla madre e che non possono socializzare. E molti tra loro vengono anche costretti a lunghissimi viaggi nei camion, trasportati con prolungate sofferenze verso i macelli di altre nazioni. Sono sottoposti a stress e sofferenze, è urgente ridurre i tempi di percorrenza e imporre norme più stringenti. E ancora, numeri altissimi di animali vengono sottoposti a dolorose mutilazioni negli allevamenti, come il taglio della coda, il taglio del becco, castrazioni senza anestesia. Tutto questo deve cambiare. 'Essere Animali' è in prima linea per creare un grande cambiamento in tutta Europa e vietare le pratiche che oggi generano maggiore sofferenza. Entro la fine del 2023 l’Unione Europea presenterà nuove leggi in merito ad allevamento, trasporto e macellazioni degli animali. Queste leggi decideranno il futuro di milioni di animali e insieme a altre organizzazioni 'Essere Animali' è in prima linea per fare in modo che pratiche crudeli e gravi sofferenze vengano abolite”.

Ma nel concreto, cosa si può fare per cambiare effettivamente il futuro di questi poveri animali? “Servono investigazioni per mostrare le loro condizioni di sofferenza – sottolinea Dario -. Occorre fare sensibilizzazione in strada, sui social e in tv per smuovere le coscienze di milioni di persone. Bisogna fare pressione sulle istituzioni per portare le istanze a favore degli animali in tutte le sedi istituzionali, in Italia e in Europa. 'Essere Animali' è in prima linea per questo cambiamento e tutti possono unirsi a noi. Con la nostra maratona chiunque ha l'occasione di cambiare il futuro degli animali in Europa, scegliendo di essere al mio fianco nei 42 km di maratona che mi aspettano a Lione, e al fianco di Margherita. Sostenere tutti insieme lo splendido lavoro di 'Essere Animali' porterà a garantire sempre maggiori diritti e libertà ai nostri amici animali”. “Un passo alla volta contribuiamo a realizzare un mondo migliore - sottolinea Margherita -. Sostieni 'Essere Animali' e corri con me!”.