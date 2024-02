Giovani e social, la percezione digitale di sé genera ansia già a 13 anni

Lo studio

Impatto ‘problematico’ durante l’adolescenza

La 'depressione da social media'

Per sperimentare un miglioramento significativo della propria adolescenti e giovani adulti dovrebberol'utilizzo dei social media. A ribadirlo è uno studio pubblicato sulla rivista "Psychology of Popular Media", condotto dagli scienziati del "Children's Hospital of Eastern Ontario Research Institute". "L'adolescenza è un periodo particolarmente vulnerabile per lo sviluppo di problemi di percezione del sé - affermache ha capitanato lo studio -. I giovani trascorrono tra le sei e le otto ore al giorno sugli schermi, per la gran parte sui social media. Queste realtà espongono gli utenti a immagini di, che possono portare a una interiorizzazione degli ideali di bellezza inarrivabili, provocando una maggiore insoddisfazione . Il nostro lavoro dimostra che la riduzione dell'uso dei social media ha portato a miglioramenti significativi sul modo in cui i ragazzi percepivano il proprio aspetto. Stiamo progettando uno studio più ampio per valutare se lapossa provocare effetti e benefici a lungo termine sulla psicologia degli adolescenti".Il team, guidato da Gary Goldfield, ha coinvoltodi età compresa tra 17 e 25 anni, associati a livelli elevati di ansia o depressione. Per la prima settimana dell'esperimento, a tutti i partecipanti è stato chiesto di utilizzare i propri social media normalmente. Successivamente, la metà del campione ha dovutodelle piattaforme a 60 minuti al giorno per tre settimane. I giovani sono stati sottoposti a un sondaggio volto a valutare la percezione del proprio corpo prima e dopo l'esperimento. Al termine delle tre settimane di indagine, riportano gli autori, i partecipanti che avevano ridotto l'uso e la permanenza sui social mostravano un miglioramento significativo nel modo in cui percepivano il proprio corpo. Hanno affermato diriguardo al proprio peso e al proprio aspetto in generale rispetto ai coetanei che non avevano alterato l'utilizzo dei social, e il genere sessuale non sembrava influenzare i risultati.L'impatto dei social media durante l'adolescenza varia per ragazze e ragazzi. Per quanto riguarda le prime, l'età problematica è tra gli 11 e i 13 anni; per i secondi qualche anno più avanti, tra i 14 e i 15. Lo rileva uno studio guidato dall'Università di Cambridge e pubblicato qualche tempo fa su "Nature Communications". I ricercatori hanno analizzato due gruppi di dati del Regno Unito comprendenti circa 84.000 persone di età compresa tra i 10 e gli 80 anni. Tra questi, ci sono quelli relativi a 17.400 giovani di età compresa tra 10 e 21 anni. Nelle ragazze, l'uso dei social media tra 11 e 13 anni è stato associato a unanei confronti della vita, mentre nei ragazzi questa condizione si è verificata tra i 14 e i 15 anni. Gli esperti suggeriscono che la differenza potrebbe essere collegata a cambiamenti dello sviluppo, presumibilmente nella struttura del cervello, o alla pubertà, che si verifica più tardi nei ragazzi rispetto alle ragazze. Ciò richiede però ulteriori ricerche, specificano. Sia nelle ragazze che nei ragazzi, l'uso dei social media all'età di 19 anni è stato poi nuovamente associato a una diminuzione della soddisfazione nei confronti della vita, un anno dopo. A questa età, affermano i ricercatori, è possibile che i- come lasciare la casa o iniziare a lavorare - possano renderci particolarmente vulnerabili. Anche in questo caso, ciò richiede ulteriori ricerche. "Il legame tra l'uso dei social media e il benessere mentale - sintetizza la dottoressa, che ha guidato la ricerca - è chiaramente molto complesso. I cambiamenti all'interno dei nostri corpi, come lo sviluppo del cervello e la pubertà, e nelle circostanze sociali sembrano renderci vulnerabili in particolari momenti della nostra vita".Bombardati da pubblicità, sovraesposti a cyberbullismo e con sempre meno contatti 'faccia a faccia', bambini e adolescenti cherischiano problemi di alimentazione e sessuali, oltre che fisici. A confermare i rischi crescenti della "depressione da social" è una revisione della letteratura scientifica condotta dalla Società Italiana di Pediatria che ha analizzato 68 lavori condotti dal 2004 al 2022. Pubblicata sulla rivista "International Journal of Environmental Research of Pubblic Health", la review ha individuato in 19 studi, pari al 27% di quelli presi in esame, un'associazione significativa tra, in primis Instagram, TikTok e YouTube. "Non è chiaro se l'uso dei social porti a una maggiore depressione o se questi sintomi depressivi inducano le persone a cercare di più i social. Comunque più tempo trascorrono sui dispositivi digitali, più alti sono i livelli di depressione, senza distinzioni geografiche", spiega, consigliere Sip. Non solo quindi disturbi del sonno, dipendenza, ansia, poca attività fisica, problemi alla vista o posturali, cefalea. I social e la tanta pubblicità pop-up possono alterare la percezione della. Ma preoccupante è anche l'influenza sui disturbi dell'alimentazione , sia per la maggior esposizione al marketing di junk food, sia per la diffusione di messaggi pro-anoressia, "non più limitati a siti web, ma trasferiti su Snapchat, Facebook, Pinterest". La rete facilita poi il diffondersi del cyberbullismo (rilevato in 15 studi, il 22%) con una crescente divulgazione ditramite immagini e video. "Un uso non responsabile dei social può creare problemi sia dal punto di vista della gestione delle emozioni che delle difficoltà relazionali e scolastiche", afferma la presidente Sip. "Il dialogo con amici e famiglie nonché l'attività fisica sono i migliori antidoti contro l'overdose da social e da chat online" in cui "gli spazi virtuali sostituiscono il contatto faccia a faccia", conclude, consigliere Sip.