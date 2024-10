Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro insieme a Verissimo: “Non mi ha mai mollata”

Eleonora Giorgi non si arrende. Per sconfiggere il tumore le sta provando tutte, anche delle nuove terapie sperimentali. Si è rivolta in America per seguire un nuovo percorso di cura, ma la brutta notizia è che le tante speranze si scontrano con le reali possibilità prospettate effettivamente dei medici, che sono davvero poche: appena il 14%.

Se si guarda indietro e ripercorre la sua carriera di sex symbol e di star cinematografica, Eleonora Giorgi ha poche ragioni di rimpianto. Ha sangue straniero nelle vene (inglese per parte di padre, ungherese grazie alla madre) e questo mix tra rigore e passione si è sempre riflesso nella sua vita privata e professionale. “Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali” aveva raccontato a Verissimo, dopo l’intervento per l'asportazione del tumore al pancreas, dal quale aveva annunciato di essere stata colpita alla fine del 2023.

Paure e vicinanza

Oggi sarà di nuovo ospite di Silvia Toffanin per raccontare come stanno procedendo le cose. Non sarà sola, ma insieme all’ex marito Paolo Ciavarro: “Mi è sempre stato accanto, non mi ha mai mollata, e un domani il suo compito è esserci sempre per nostro figlio Paolo, e lui lo sa”. In una recente intervista a DiPiù, l’attrice 70enne ha raccontato la sua paura più grande, quella di lasciare solo il suo nipotino di 2 anni Gabriele, nato dall’unione del figlio Paolo con Clizia Incorvaia, e di essere dimenticata da lui.

“È un bambino capriccioso e ascolta solo me. Mi domando, se non ce la farò, come farà poi? E così ho pensato che, per farmi ricordare anche quando diventerà grande, vorrei scrivergli una lettera”.

La cura sperimentale dell’ospedale texano

Gli ultimi aggiornamenti sul percorso di cura, di cui parlerà durante la trasmissione, lasciano aperta la porta della speranza, pur tra molte difficoltà e scarne possibilità di successo. L’attrice ha infatti deciso di rivolgersi all’MD Andersen Cancer Center di Houston, in Texas, per tentare un nuovo trattamento sperimentale. “Questa clinica americana sta testando nuove strade su come sconfiggere questo tumore, ma purtroppo non funziona con tutti e mi hanno spiegato che la percentuale di successo è molto bassa, pari appena al 14%”. L’attrice è in attesa di una risposta dagli Stati Uniti dove sono stati inviati i suoi campioni.

È un momento assai difficile per lei, ma a dargli forza è la certezza di poter contare sul sostegno della sua famiglia, che non l’ha mai lasciata sola. Dell’ex marito Massimo Ciavarro dice: “Mi è sempre stato accanto, non mi ha mai mollata, e un domani il suo compito è esserci sempre per nostro figlio Paolo”. Il pubblico, sui social come in televisione, la segue sempre un grandissimo affetto. E lei non rinuncia mai a lanciare un messaggio, per tutte coloro che, in questo momento, stanno combattendo la sua stessa battaglia: "Non siamo superman – ha sempre detto l’attrice – e non dobbiamo vergognarci della malattia. Una cara amica, molto prudente e molto buona, mi ha consigliato di non dirlo: avrai le facce di circostanza, ti isoleranno, mi ha detto. E invece no: tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male”.