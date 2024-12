Eleonora Giorgi torna a Verissimo: dalla malattia all'amore per i suoi affetti più cari

La sua forza e il suo sorriso torneranno domani negli studi di Verissimo. L’attrice Eleonora Giorgi sarà infatti ospite di Silvia Toffanin nell’appuntamento domenicale. La 71enne romana sta lottando con tutte le sue forze da un anno contro il tumore al pancreas che le venne diagnosticano nel novembre del 2023. Prima la chemioterapia, poi un intervento chirurgico, per provare a sconfiggere un male che, per sua stessa ammissione, sta continuando a crescere.

“Nonostante abbia usato tutta la scienza possibile, che è quasi esaurita, il tumore continua a crescere, seppure in una percentuale non devastante. Non è una risposta favorevole, ma continuo a restare fiduciosa e a lottare affinché ogni giorno sia speciale, per mantenere un barlume di vita vera e sincera e non essere semplicemente una persona ospedalizzata” aveva detto qualche settimana fa ospite proprio di Silvia Toffanin insieme al figlio Andrea Rizzoli.

La sua forza e la sua determinazione hanno commosso tutti, Giorgi ha sempre dato dimostrazione in questo anno di non perdere la speranza, ma anzi di apprezzare ogni piccolo progresso giornaliero: “Dopo la chemio – ha detto – mi sono ricresciuti i capelli e le sopracciglia. Ogni giorno è un dono. Sono qui per dimostrare che ce la si può fare. Faremo Natale con i nipotini e i genitori di Clizia (Incorvaia, ndr), che verranno a Roma per festeggiare insieme. Siamo tutti molto uniti, questo è ciò che mi sostiene”.

L’attrice romana ha detto di passare molto tempo in famiglia ultimamente, contornata dall’affetto dei suoi cari, soprattutto in compagnia del figlio Paolo Ciavarro e della moglie Clizia Incorvaia che le hanno regalato un nipotino di nome Gabriele. “Un bozzolo di amore, un bozzolo che è più vita di quella che avevo prima” aveva detto a Simone Marchetti in una lunga intervista a Vanity Fair. La 71enne ha rimarcato più volte come la malattia le abbia fatto capire quali sono le cose inutili e quali invece quelle utili, togliendo le prime e facendo rimanere solo le seconde.

“Se sopravviverò – ha detto – alla vita di prima non voglio tornare. Voglio passare tutto il tempo che mi resta così, con l’amore che ho finalmente riscoperto. Mi sono stufata di fare ‘la Giorgi’. Preferisco fare la babysitter al mio nipotino”. Durante l’ultima intervista era stato il figlio Andrea a raccontare come la madre sia molto provata da questo ultimo ciclo di chemioterapia: “La realtà a volte si vorrebbe che fosse diversa, ma bisogna accettarla così com’è. Stiamo lottando da un anno, le terapie sono quasi finite. Ora che ci sono le metastasi la cura è diventata pesante quasi quanto la malattia”.