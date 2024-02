Fino al Polo Sud da sola: il nuovo record di Harpreet Chandi. "Credete sempre in voi stessi"

trascorsi in un mondo completamente bianco, avvolta in un nulla glaciale a 360 gradi. La capitana dell’esercito britannico Harpreet Chandi , che già lo scorso anno si era distinta per un'impresa tra i ghiacci, è una fisioterapista che lavora in un'unità di riabilitazione regionale nel Buckinghamshire, fornendo supporto a soldati e ufficiali feriti. Ha dimostrato che i record sono fatti per essere battuti e, soprattutto, i limiti personali superabili grazie alla forza di volontà e alla preparazione. Ed ora è diventata una vera leggenda vivente, battendo il- sola e senza assistenza - della storia.Il 9 gennaio scorso, 57esimo giorno del viaggio che era cominciato lo scorso 14 novembre, la 34enne inglese ha raggiunto ildopo aver percorso circa. Quando è arrivata a destinazione nel bel mezzo della calotta polare era felice, pura e semplice gioia di aver raggiunto l’agognato traguardo: "Il Polo Sud è davvero un posto incredibile dove stare - ha scritto sul suo profilo Instagram -. Non mi sono fermata molto a lungo perché ho ancora un lungo viaggio da fare. È stato davvero difficile arrivare qui,con una media di 5 ore di sonno". Poi è iniziato il percorso alla rovescia per andare incontro al 'pick up flight': il volo pronto a riportarla a casa. "Avrei potuto chiudere la spedizione una volta raggiunto il centro del Polo Sud ma ho pensato a tutte quelleche mi avevano portato qui e spinto a compiere questa impresa:per altri, far sì che desiderino e provino a espandere i propri orizzonti".Harpreet 'Polar Preet' Chandi si è confrontata, lungo questi oltre due intensi mesi, con difficoltà legate a temperature che sono andate anche, subendo le sferzate di un vento glaciale che molte volte le hanno impedito di proseguire quanto avrebbe voluto per rispettare la tabella di marcia. L'avversità del meteo è stata una costante lungo il percorso, ormai giunto al termine dopo aver sfondato il muro dei Kate Middleton , principessa del Galles, ha tenuto a battesimo la spedizione augurando a "Polar Preet" buona fortuna prima della partenza, sostenendo formalmente la sfida della capitana il cui obiettivo era. Sulle orme di leggende senza tempo, legate a doppio filo all’Antartide: nomi di inglesi scolpiti per sempre nel ghiaccio come quelli di Ernest Shackleton, Henry Worsley, Robert Falcon Scott e non solo. Ma lei porta in altoe punta a dimostrare che è importante ampliare sempre gli orizzonti: "Spero che fare qualcosa che mi ha spinto così lontano dalla mia zona di comfort possa ispirare gli altri a credere in se stessi e a spingersi oltre i propri limiti”. Ogni giorno ha tenuto compagnia ai suoi follower via Instagram e tramite il sito " Polar Preet " postando foto e registrando un breve audio dall’Antartide. Spiegando, ad esempio, quanto fosse importante prendersi cura dei propri piedi cambiando continuamente calzini speciali per preservare la rotta sul ghiaccio. Ha ‘marciato’ anche per 15 ore di seguito al giorno e calcolando che gliene servivano 4 circa per sciogliere la neve da usare per cucinare, mangiare e bere è facile capire come le restassero sulle 5-6 ore al massimo di sonno. L’hashtag(letteralmente “superare confini”) ha tenuto compagnia per tutto questo tempo ad appassionati dell’esplorazione polare, curiosi e donne di tutto il mondo. Che hanno trovato nella capitana Preet un nuovo simbolo di indipendenza e forza.