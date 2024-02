FormidAbili, un progetto di inclusione lavorativa che va a gonfie vele. La disabilità diventa possibilità

Il progetto FormidAbili

”, un nome per un progetto che è tutto un programma. “Abili” sta per, che sarebbero le persone cui si rivolge. “Formi” può essere inteso come la possibilità diche per molti ha sempre rappresentato un grande sogno: quello della completa inclusività – nel mondo del lavoro nel tessuto sociale – anche per le persone portatrici di handicap cognitivo . “FormidAbili”, nella sua interezza, è una parola che descrive alla perfezione il carattere e la determinazione non soltanto dei giovani coinvolti, ma anche dei fondatori del progetto e dei tutor che lo hanno reso possibile.Partiamo col dire che “FormidAbili” èrivolta a persone autistiche o con disabilità intellettive/cognitive . Al centro c’è la realizzazione di percorsi per il loro inserimento in una, cioè al di fuori del proprio ambito familiare o associativo, com'è appunto la realtà di un grande negozio. L’obiettivo è favorire il più possibile lo sviluppo delle loro competenze da un lato e l’inclusione nel tessuto sociale dall’altro. Un obiettivo che permetterà a tante famiglie di risolvere l'annosa questione del “, una volta che avrà completato gli studi?”. C'è da sapere infatti che, benché la legge lo preveda, i percorsi di inclusione lavorativa per persone con disabilità fisiche o cognitive non sempre sono efficaci, o comunque sufficienti, e molte famiglie mostranoper quanto riguarda(anche economica) dei propri figli.“FormidAbili” prevede l’inserimento lavorativo di un numero, nei 50 punti vendita di tutta Italia, facendo leva sulla rete di negozi di una nota catena della grande distribuzione, la. Il punto di partenza è un tirocinio dai 3 ai 6 mesi, con la possibilità di essere assunti al termine, in cui le persone con disabilità cognitive sono affiancate costantemente da un tutor, il quale a sua volta riceve una formazione apposita dalla Fondazione Paideia. Benché il progetto sia nato nel 2020 e sia stato ostacolato in mille modi dalla pandemia, attualmente. “Il progetto FormidAbili è realizzato da (Ri)generiamo – spiega Luca Pereno, coordinatore per lo sviluppo sostenibile in Leroy Merlin Italia e cofondatore di (Ri)generiamo –, una società benefit nata dalla collaborazione tra l’Associazione Bricolage del Cuore, l’impresa sociale ConVoi Lavoro e la Cooperativa Liberitutti. La valutazione dell'è curata dall’Associazione ISNET e vede il coinvolgimento della rete di negozi Leroy Merlin per realizzare gli inserimenti lavorativi che, insieme ai tirocini, sono possibili grazie al supporto tecnico e professionale di Abile Job, agenzia di ricerca e selezione specializzata nel collocamento mirato ”. Ma non basta, un grande progetto ha bisogno del coinvolgimento di parecchieper decollare e strutturarsi in maniera permanente, senza rischiare di estinguersi in breve tempo come purtroppo accade quando i passi sono più lunghi della gamba e i progetti, nel lungo termine, diventano insostenibili. Luigi De Rose, responsabile del negozio Leroy Marlin di Collegno (Piemonte), ci spiega le: “Prima di tutto l'obiettivo di FormidAbili non è stato quello di 'fare a tutti i costi' pur di mettersi in mostra, ma piuttosto quello di mettere un giovane diversamente abile in condizioni diche in negozio comunque dobbiamo svolgere”., per esempio, è uno dei primi sette giovani che ha completato il tirocinio e ottenuto il contratto a termine per un anno nel negozio di Collegno, con la possibilità di essere poi. “Il nostro intento – continua De Rose – è quello di coinvolgerlo nel maggior numero di attività possibile, perché si senta parte del gruppo”.“Assolutamente no, è perfettamente nella norma. Appartiene ai mondi tecnici del negozio, un collaboratore come qualsiasi altro, integrato nella squadra e coinvolto in tutto alla pari degli altri”.“Tutto nasce a livello legislativo, perché come esercizio commerciale abbiamo degli obblighi verso il Centro dell'impiego, che riguardano la quota di lavoro dedicato alle fasce protette. 'FormidAbili' è un progetto che permette di unire l'utile al dilettevole, cogliendo la possibilità di scegliere la persona da inserire nell'organico, piuttosto che ricevere passivamente qualcuno che viene segnalato dal Centro dell'impiego e che, magari, non ha piacere a svolgere questo tipo di lavoro. Il progetto ci ha permesso di fare dei veri e propri colloqui con i candidati, nei quali i ragazzi ci hanno spiegato le proprie attitudini ed esperienze personali (non necessariamente di tipo professionale), e noi da parte nostra abbiamo potuto presentare le attività del negozio”.“È stato graduale. Per esempio abbiamo cominciato con l'avvicinare Francesco alle casse automatiche e ai banchi, per capire quale ambito gli piacesse e quali fossero le sue personali attitudini, in base comunque alle esigenze del negozio. Francesco è stato una piacevole scoperta, un inserimento facile. L'unica difficoltà l'ha incontrata inizialmente nella gestione delle molte informazioni che nel nostro lavoro riceviamo continuamente sulle cose da fare”.“Prima di tutto metterli nelle condizioni di giocare le proprie carte. Offriamo loro un tirocinio, poi un contratto a tempo determinato -così come facciamo con tutti-, infine l'indeterminato, al momento che il ragazzo ha dimostrato le proprie competenze. La finalità è comunque assuntiva, e il percorso è identico a quello che normalmente portiamo avanti per qualsiasi collaboratore. Francesco attualmente sta costruendo la sua professionalità e il suo posto nella squadra, ed è a tutti gli effetti uno di noi”.“Per evitare situazioni spiacevoli, a tutti i dipendenti alle prime armi diamo sia la divisa che una pettorina gialla da indossare sopra, che significa 'esperienza ancora limitata'. Con Francesco non abbiamo agito diversamente, perché per lui come per chiunque altro l'inserimento deve essere graduale. Mentre a lui deve essere garantito il tempo di imparare, il cliente deve a sua volta poter identificare il personale più esperto rispetto a quello con minor esperienza. Nel momento in cui si sente a suo agio con il cliente, il collaboratore può togliersi la pettorina. Anche per Francesco è andata così, quando si è sentito pronto se l'è tolta. L'importante è non andare nel panico, quando non si sa qualcosa basta accompagnare il cliente da un collega. Oggi Francesco è autonomo e sicuro. Ha il telefono aziendale con tutte le applicazioni che gli permettono di verificare i codici, gestire prezzi ecc”.La questione dellaaveva preoccupato anche il cofondatore di (Ri)generaiamo, Luca Pereno. “Inizialmente la temevano, ma devo dire che fino ad ora, piuttosto molti riconoscimenti. La gente sembra maturata”.“Credo si stia diffondendo la cultura delle diversità, delle unicità. E valorizzare le unicità individuali non può che creare valore aggiunto a tutti noi, come azienda e come esseri umani”.“I miei genitori mi hanno avvicinato sin da piccolo al mondo del volontariato. Mia madre era una volontaria del cosiddetto Cottolengo di Torino e mi portava spesso con sé. Non è mai stata una forzatura, caso mai qualcosa di assolutamente naturale per me”.“Il percorso formativo e la creazione della figura di un tutor, cosa questa che ha sicuramente accresciuto anche l'orgoglio dell'intero reparto, che sente di partecipare attivamente alla concretizzazione del progetto vivendone con emozione le varie fasi. FormidAbili 'rompe le barriere' a tutti i livelli, nonostante sia stato lanciato in un momento difficile come la fine del primo lockdown. Questa iniziativa ci ha permesso di accogliere chi ha bisogno all'interno dell'azienda, aprendone le porte come si fosse trattato della nostra casa”. Luce! ha avuto anche il piacere di parlare direttamente con Francesco, che ci ha raccontato lama anche i suoi sogni per il futuro.“No. Prima di lavorare qui avevo fatto due esperienze di lavoro. La prima in un'associazione in cui ero una specie di educatore di ragazzi con autismo. La seconda come magazziniere per una catena di grande distribuzione. Ma non mi ero trovato bene come mi trovo bene qui”.“L'ambiente, perché mi permette di crescere, sia in autonomia che nel gruppo. Dopo questi due anni di pandemia, avere un confronto con le persone e il contatto con il pubblico è importante per me. Anche i colleghi sono simpatici, divertenti e soprattutto pazienti. Mi aiutano molto se sono in difficoltà. Sono con loro da un anno ma alcune cose ancora non le so e loro, quando vengono ad aiutare i clienti, aiutano anche me”.“Sì. Però nel mio futuro vorrei realizzare anche il sogno di diventare attore e doppiatore e sto studiando per farlo. In effetti questa passione posso usarla anche qui a lavoro, se ci sono promozioni o ricorrenze. Per esempio lo scorso 25 luglio è stato l'anniversario dei 25 anni di Leroy Marlin, e nel gruppo whatsapp di lavoro ho mandato un doppiaggio fatto da me, con i personaggi del Re Leone che facevano gli auguri al negozio. Insomma, sono felice quando posso unire il lavoro alle mie passioni”.nel negozio di Collegno, abbiamo chiesto se per poterlo accogliere in squadra abbia dovuto ricevere una qualche. “Insieme ad altri tutor ho seguito una mezza giornata di corso condotto dai referenti della Fondazione Paideia, che ci hanno dato indicazioni di base su come gestire alcune situazioni specifiche che avrebbero potuto presentarsi. È stata un'interessante infarinatura di base, ma la parte più importante l'ho imparata con Francesco”.“No, anche perché con Francesco è stato facile, abbiamo trovato subito un buon feeling. Con le dovute cautele, ho iniziato a presentargli alcune abitudini lavorative da mettere in pratica nel quotidiano, di modo che prendesse confidenza. Ormai il suo livello è più che buono, posso contare su di lui per i compiti che sa svolgere, gli delego certe competenze che lui ormai esegue con accuratezza ed è a tutti gli effetti di supporto per la squadra”.“La sua giornata lavorativa dura 4 ore, dalle 9 alle 13. Avendo un suo lineare di competenza, ossia una parte di scaffalatura del negozio cui dedicare le proprie attenzioni, quando arriva va davanti alla sua parte di banco e verifica che sia tutto a posto: se mancano dei prodotti esposti provvede al riallestimento, se le etichette non sono in ordine provvede a cambiarle ecc. Ma fa anche attività diverse. In questo momento, per esempio, è molto impegnato nella sostituzione delle etichette dei vari banchi perché, ahimè, le variazioni di prezzo sono all'ordine del giorno e ciascun banco deve essere aggiornato. Lui è perfettamente in grado di svolgere il lavoro in autonomia. Possono inoltre esserci delle priorità, come la preparazione di un volantino o l'allestimento di una zona, in questo caso Francesco supporta un altro collaboratore”.“Beh, io mi trovo a gestire una squadra di 20 persone, e talvolta mi dimentico che ogni singolo collaboratore ha bisogno delle sue attenzioni. Cose come questa, nella routine lavorativa di ogni giorno, vengono date per scontate ma invece sono di grande importanza. Francesco mi ha aiutato a risvegliare queste emozioni sopite, a riportare al centro delle mie attività quotidiane le persone che fanno parte del mio gruppo. In generale, tutta la squadra si è riappropriata di attenzioni reciproche, non solo verso Francesco, ma gli uni verso gli altri, e siamo diventati più collaborativi”.