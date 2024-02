Gigi Hadid: "Sono privilegiata, un prodotto del nepotismo"

Gigi Hadid: "Sono una privilegiata"

Accade raramente, ma quando accade fa notizia: dichiarare di essere una persona privilegiata è un piccolo gesto di consapevolezza che spesso è molto apprezzato dai propri fan. E sarà così, sicuramente, anche nel caso di, che in un'intervista ha ammesso di essere una ''. Non che la supermodella 27enne abbia bisogno di altra fama, certo, ma proprio per questo ogni tanto un 'bagno di umiltà' non può che giovare alla propria immagine. E che sia tutto costruito o meno, per questa volta, poco importa.La bellissima Gigi, all'anagrafe Jelena Noura Hadid, che una volta schivava le telecamere mentre sua madre litigava con Lisa Rinna nel reality "The Real Housewives of Beverly Hills", ha ammesso in un'intervista al London Times che "Tecnicamente sono una figlia del nepotismo". "I miei genitori si sono realizzati partendo dal nulla", spiega la primogenita del manager immobiliare palestinesee dell'ex modella olandese, che ha trascorso 15 anni a sfilare a Parigi, Milano, New York e Los Angeles per poi recitare in "RHOBH" dal 2012 al 2016. "Tecnicamente sono una 'nepo baby'", aggiunge la 27enne, che è oggi una delle, insieme alla sorella Bella Hadid. Ha conquistato le copertine di tutte le più importanti riviste di moda, sfilando per i principali marchi di lusso, tra cui Tom Ford, Prada e Chanel. Suo padre è l'uomo dietro la tenuta di Beverly Hills che, nel 2021, è stata quotata 250 milioni di dollari, la proprietà residenziale più costosa della contea di Los Angeles mai messa sul mercato. "Ho sempre riconosciuto di venire da una condizione di", ha ammesso Hadid, che riconosce anche quei suoi limiti che, se non fosse stata appunto la "figlia di", probabilmente l'avrebbero resa solo una tra le tante: "Non penso di essere la persona più bella del mondo . Un po' di botox potrebbe probabilmente aiutare, ma non sono così ossessionata".La stessa Gigi Hadid dà il merito alla sua famiglia per averle sempre cercato di trasmettere i. "Mi hanno detto: 'Solo perché hai genitori di successo non vuol dire che non dovresti entrare nel mondo del lavoro cercando di essere la più gentile e diligente possibile'". La supermodella ha recentemente lanciato la, un marchio di lusso in cashmere chiamato Guest in Residence, che vende "polo rimpicciolite" in cashmere rosa a 195 dollari e pantaloni abbinati a 415 dollari. Ed è pronta a sostituire Alexa Chung nel ruolo ditelevisiva del concorso di moda di Netflix "Next in Fashion".Il termine 'Nepo baby', abbreviazione di, è diventato popolare sui social media alla fine dell'anno scorso, dopo che una storia di copertina del New York Magazine, "The Year of the Nepo Baby", è arrivata in edicola per presentare "Una guida definitiva al regno dei nepo di Hollywood", una sorta di mappa delle star dello spettacolo che sono figli e figlie di personaggi affermati . Questo modo di dire si è diffuso in particolare nelle conversazioni sui meriti dellealle spalle. L'elenco comprendeva l'emergente Jackson White, che ha recitato in "Tell Me Lies" al fianco della madre, Katey Sagal; Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, che si è opposta pubblicamente al termine "nepo baby" in diverse occasioni; e Maya Hawke, che ha recitato in "Stranger Things" ed è figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman. Ma tra i più noti ' figli di ' ci sono anche Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Jamie Lee Curtis , Dan Levy, Hailey Bieber e Kaia Gerber.