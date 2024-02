Giorgia Deidda: "Scrivo perché mi sento viva in un corpo morto. Il mondo per me è un campo pieno di mine"

Giorgia è una, una ragazza di ventotto anni di bell’aspetto, colta e dai modi gentili ma che vive in un. Una dimensione psichica che è stata diagnosticata come sindrome bipolare di tipo II con annesso disturbo borderline della personalità. Condizione mentale di non facile gestione che implica improvvisi e estremi, inaffidabilità comportamentale, pensiero accelerato,alternati ad altre di ipersonnia, iperattività seguita da momenti di letargo,e autoesaltazione che spesso lasciano il posto a crisi profonde di disistima accompagnate da pensieri autodistruttivi. Si tratta peraltro di un quadro assai complesso che non può essere riassunto brevemente e soprattutto in maniera sbrigativa, usando soltanto l’aridità delle espressioni tecniche. Chi soffre di queste patologie è in genere una persona estremamente affascinante e suadente nei modi, dotata die fortemente empatica nei confronti del prossimo più in senso generale che relazionale. rapporti affettivi risultano infatti molto complicati e subiscono le stesse vicende delle tempeste interiori che agitano pensieri sempre in tumulto. I ‘borderline’ hanno un enorme bisogno die per questo si spingono facilmente all’, quindi sono sovente alla ricerca di ‘avventure’ dalle quali trarre quel continuo nutrimento affettivo che in queste persone è sempre carente. Per questo arrivano a troncare i rapporti da un giorno all’altro senza una plausibile spiegazione, cosa che in realtà cela il terrore dell’abbandono: si lascia per timore di essere lasciati. Ebbene la nostra, foggiana di nascita, per sua stessa “confessione” dichiara di appartenere fin dall’età di diciotto anni a questa categoria, che come nel caso di tutti gli schemi non può ricomprendere né fotografare in modo esaustivo la natura molto complessa di queste nature. Giorgia ha studiato lingue e traduzione presso l’università degli studi di Bari e successivamente lingue e letterature straniere presso l’università degli studi di Foggia.poesie e racconti, molti dei quali pubblicati, ispirandosi ad autori quali Eugenio Montale, Sylvia Plath, Amelia Rosselli, Anne Sexton. Predilige una scrittura che definisce biografico-confessionale. Ha in progetto quattro sillogi, un romanzo distopico e un libro-silloge che cercherà di descrivere tutti i tipi di patologie mentali. Ama il disegno e la pittura. Ha studiatoper anni, cimentandosi in varie forme di spettacolo. Pratica attualmente la "", un nuovo tipo di poesia in voga in America che consiste nel recitare animosamente le proprie poesie, molto spesso di carattere psichico, in particolare sulla malattia mentale.“Giorgia, che usando la terza persona sembra proprio sdoppiarsi, è la sintesi della mia ambivalenza e del mio osservarmi. E’ possibile definirla come uno specchio multiforme dove a volte uno spettro di sé rivela la bellezza del mero buio, mentre altre è la combinazione di colori più o meno intensi che le permettono di arrivare all’azione riconoscendo tanto i valori del cielo, quanto quelli del ‘terriccio’. Un coacervo di concretezza e spiritualità”.“Soffrendo di dismorfofobia , che è il terrore nei confronti dei difetti fisici, non ho stima di me stessa, del mio corpo, quindi il riflesso di me stessa diventa un mare burrascoso dentro il quale riesco solo con estrema difficoltà a barcamenarmi. Questa domanda è interessante perché mi provoca sensazioni dicotomiche. Spesso mi sento di dire che possiedo una bella anima, ma quella non ho bisogno di vederla crescere perché l’ho nutrita tanto personalmente e adesso è a casa sua, sola. L’ho lasciata andare. Il corpo invece ha bisogno di affetto e nutrimento, come un piccolo pargolo. Perciò propendo adesso per il corpo”.“Il mondo per me è come un campo pieno di mine. Proprio questo mondo mi impone di misurarmi con tonnellate di pensieri simili a grandi massi. Trasformarli in funzionali o disfunzionali è una cosa che dipende solo da me. Tuttavia ho sempre guardato il mondo con neutralità, cercando di dargli un senso. La gente riflette quel mondo ed è il mondo stesso. Immagino la gente animata da una commistione di azoto e ossigeno, ma anche da un qualcosa di tossico quanto il cianuro. Mi preoccupano perciò il suo giudizio, le sue aspettative. Tutti questi elementi incombono su di me come grandi mostri fino a graffiare la pelle".“Mi hanno diagnosticato il disturbo bipolare di tipo II al policlinico di Bari durante il primo ricovero. Anche a livello elettroencefalografico presentavo tutti i segni che confermavano con certezza questo tipo di malattia estremamente invalidante. Dopo sei anni si sono accorti che la mia personalità era prettamente di tipo ‘abbandonico’. Così a Foggia hanno riscontrato anche la presenza del disturbo borderline”.“Non soffro di diagnosi da cluster C attinente alle personalità multiple. Appartengo piuttosto alla classe dei cluster B, ovvero relativo alle deformazioni della personalità. Di solito con il cambio di stagione divento o depressa o estremamente euforica. Ovviamente il tutto è controllato dai farmaci, perciò quando l’onda negativa diventa troppo instabile si riesce a mitigarla un pochino”.“Non ne sono di certo orgogliosa. Ma si sa, un po’ tutti gli artisti soffrono in qualche misura di questa lugubre incapacità di amarsi, fino a torturarsi e a non volersi sufficientemente bene. Basterebbe un abbraccio di mente e di cuore per sanare certe ferite e cicatrizzarle. Ma noi spesso ci sottraiamo per paura di diffondere l’infezione di questa nostra personale ferita, evitando di farne pullulare i germi. Trovo difficile far toccare e accarezzare i miei dolori attuali quando è evidente che sono destinati a durare per sempre”.“Da alcune persone ignoranti, sì. Sono stata definita pazza. Questa accusa mi ha scosso e mi ha fatto sentire terribilmente diversa. Poi ho modificato dentro di me il concetto di pazzia tipico del sentire comune e ho cominciato ad apprezzare il piacere dell’essere diversi. Perché essere diversi è segno di grande coraggio”.“Mi piace pubblicare foto provocanti e ci tengo a precisare che lo faccio non per vanità, come molti credono, ma solo per insicurezza, per bisogno di approvazione. Forse penso che la nudità attiri l’uomo e capendo che è così gioco un po’ come il ratto di Skinner, sulla base del binomio gratificazione-punizione. Ho scoperto che faccio leva facilmente su reazioni prevedibili, ampiamente pavloviane. Naturalmente per il fatto di mettermi in mostra subisco continue molestie . Ciò non mi esime affatto dal farlo”.“Semplicemente in molti casi sono foto vecchie postate dopo anni, ricordi in cui ero diversa. Inoltre mi piace cambiare spesso colore dei capelli. Adoro trasformarmi, come Zelda Zonk alias Marilyn Monroe. E uso Liz accanto al mio nome di battesimo. Un modo per non farsi riconoscere”.“La catarsi è la risposta. Io scrivo per esigenza. Scrivo perché mi sento viva in un corpo morto. E quando i miei pensieri si trasmutano in parole io sono Giorgia che pensa e si integra nel ‘cogito ergo sum’: un concetto che afferro nella sua interezza, che sento vero, ed è proprio così. Quando penso esisto, come l’esperimento delle doppie fenditure quantistiche in cui finché non si osserva il moto ondulatorio, la particella non esiste e il corpuscolo resta fenomeno immaginario”.“Continuamente. Ho frequentato un centro diurno e ho sempre fatto quasi da volontaria. Ho cercato di infondere coraggio e stima magari scrivendo un libro, usando l’antica arte della maieutica e organizzando laboratori di poesia. Ognuno ha dato il proprio contributo e proprio da questo sforzo collaborativo è nato un libro che potete trovare sul web dal titolo ‘Oltre la fermata: tra sogno e realtà’”.“Raccomando innanzitutto un vademecum. Consiglio l’uso di foglietti dove scrivere cosa fare, per organizzare al meglio la routine. Inoltre è necessario far comprendere che muoversi ha una funzione decisamente terapeutica. Muoversi fa percepire l’aria che ti accarezza il viso. Ci si può sentire vivi anche solo così, lasciandoci sfiorare da un mondo che soggiace all’altalena delle fasi lunari”.“Io non mi accetto ancora. È un processo lungo, lento, acido. Dovrò fare molta terapia. Cesellarmi. Scolpirmi. Ma sono sicura che un giorno sarò diversa, forse realizzata, forse non più schiava di quel cordone ombelicale che mi lega a un letto”.