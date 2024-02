Giorgia Soleri mostra l'endobelly: "Io fortunata, ma sento storie devastanti e di speranza"

L'intervento per l'endometriosi

Portavoce di una battaglia

"In foto". Una pancia che somiglia, si e no, a quella di una donna incinta al quinto mese di gravidanza, ma che invece è l'effetto di qualcosa di molto meno bello. Quello che Giorgia Soleri mostra in un recente post sulla sua pagina Instagram è il. La modella, influencer e attivista milanese è da anni è impegnata nella campagna di sensibilizzazione per ildella vuolvodinia , di cui è affetta, spesso correlata all’endometriosi e altrettanto 'ignorata' a livello ufficiale. Soleri recentemente si è fatta conoscere anche come, pubblicando il suo primo libro di poesie " La signorina Nessuno ", in cui molti versi sono ispirati alla sua stessa vita e alla sua necessità di condividere la sua esperienza con questi mali nascosti, invisibili quanto spietati. "Mi piacerebbe che questo post fosse scritto da voi", continua anche nel post, mostrandosi in intimo davanti a uno specchio, per mostrare gli effetti che l'endometriosi ha sul suo corpo. "Sto ricevendoin merito all’endometriosi e alla propria esperienza con questa malattia. Alcune sonoma altre, raccontano di miglioramenti e remissioni di sintomi"."Checkpoint. un anno fa affrontavo, con paura e speranza, un momento per me importantissimo: l’intervento di endometriosi". Il 20 agosto 2021 Soleri si sottoponeva all' operazione per l'endometriosi , raccontando il suo percorso operatorio alle migliaia di followers affezionati alla giovane influencer. Un anno dopo Giorgia torna a parlare della malattia su Instagram: "Da quando sono stata operata, il mio più grande strumento è stato quello di essere estremamentedell’intervento – spiega –: sapevo di poter fortemente migliorare come sapevo di potermi svegliare esattamente come prima, se non peggio. Questo mi ha aiutata ad avere fiducia nella procedura e nel suo risultato – prosegue la 26enne milanese –, ma comunque pronta a qualsiasi evenienza. Io sono stata, l’operazione mi ha portata a un netto miglioramento dei sintomi, ma questa è solo la mia esperienza e pur essendo valida, non è universale".Nonostante la sofferenza, nonostantea quei dolori lancinanti che le squarciavano il ventre ad ogni ciclo e non solo, nonostante l'intervento non sia risolutivo definitivamente, la giovane si dice fortunata. E forse lo è stata, sebbene il suonon sia stato di verso da quello di tante altre. Ladi endometriosi, di cui soffre circae di cui ancora non si parla abbastanza, arriva in media con un, tempo in cui le sue "vittime" si ritrovano a dover convivere con dolori fortissimi e persistenti a lungo, rinunciando persino a diventare madri. "Per questo oggi vorreie lasciarle pubbliche: per chiunque ne abbia bisogno", scrive ancora nel post. La milanese è diventata, insomma, una portavoce oltre che testimone in prima persona di questa battaglia, affinché chi ne soffre possa sentirsi meno sola. Le cicatrici le segnano il ventre, oggi gonfio proprio a causa di quella patologia che non ha una cura. L'intervento le ha permesso di riprendersi la sua vita in mano, per quanto possibile. E quello che si propone di fare è di creare una comunità viva, vera, di donne che possano raccontarsi liberamente e condividere la propria esperienza: perché in una battaglia l'unione fa la forza, anche contro la malattia.