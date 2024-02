Giulia De Lellis in Israele, Chiara Ferragni in Sicilia. Le foto che indignano i fan

Giulia De Lellis e cosa è andato storto del viaggio in Israele

e il viaggio in Israele, Chiara Ferragni e la vacanza in Sicilia: dueda milioni di follower che scatenano le ire dei fan e non solo. Il motivo? Scatti ‘inappropriati’: la prima con le forze armate israeliane, la seconda con un ‘Good morning’ mentre l’isola va a fuoco.L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, seguita su Instagram da un esercito di 5,3 milioni di fan, e il suo compagno,, sono stati in vacanza in Israele La coppia, insieme dal 2020, ha condiviso con i fan molti momenti della vacanza: dagli scatti dove i due appaiono insieme, belli e sorridenti, alle foto della 27enne romana in bikini. E fin qui niente di strano. A indignare il popolo social le immagini di alcune 'esperienze' di viaggio: la foto con il capo dello Stato,, una giornata di addestramento con l'Idf (le forze di difesa israeliane), il party esclusivo nella Grotta di Salomone (che si estende al disotto dell'area palestinese della città, spesso teatro di conflitti armati ). Ecco, questi dettagli della vacanza a Gerusalemme, resi pubblici e sponsorizzati, proprio non sono piaciuti nemmeno ai fedelissimi della De Lellis.C’è chi scrive: “veramente, andare a farti la bella vacanza in un paese in cui stanno massacrando gente innocente, e fai pure i post in collaborazione con l’Unicef, vergognati solo”. Qualcuno commenta con un laconico “provo imbarazzo” oppure “merita di perdere tutti i followers”. Un altro utente: “Bello il costume, si abbina con il regime di apartheid in cui ti trovi!”. Insomma una pioggia diha travolto l’ex corteggiatrice, accusata di fare “sponsorizzate in un paese che ogni giorno”.A far scoppiare la polemica è stato il content creator e attivista “” che, da tempo, si occupa principalmente della situazione palestinese e di informare riguardo tematiche di attualità in Israele e, più in generale, in Medio Oriente. Il content creator, postando un video, sottolinea come il viaggio dell’influencer sia stato. “Questi due soggettoni (De Lellis e fidanzato, ndr) stanno facendo un viaggio Israele dove, insieme alla mamma di lui, si sono concessi una giornata di addestramento insieme all’Idf,e da oggi dichiarata dittatura fascista” sottolinea l’attivista.“Lui (Beretta, ndr) li tagga, mette mi piace. Si sono divertiti con un esercito che solo quest’anno ha ucciso più disenza subire nemmeno un richiamo. Giulia, guardati le loro facce, è questo che stai sponsorizzando”. Solo al ritorno a casa, a Roma, De Lellis sceglie di dare la sua versione dei fatti, facendo anche. “Momento di chiarezza che preferisco mettere per iscritto così da evitare ogni fraintendimento” si legge nel messaggio postato nelle Stories.“Nel racconto del mio viaggio in Israele c'era soloe nessuna volontà di propagandare alcun messaggio politico, anche perché sono perfettamente consapevole di non avere la preparazione per potere prendere posizione su un tema così complesso e delicato” scrive ancora. Poi passa al contrattacco. “Chi ha sostenuto il contrario mi ha sopravvalutata, o più semplicemente ha scelto di usarmi, lui sì, per fare propaganda”. E conclude: "Vedere cosìda chi dichiara di essere animato da sentimenti di pace mi sconvolge, ma, consapevole del mio ruolo, saprò essere più attenta, sia in ciò che racconto che nel modo in cui lo faccio”.Più attenta dovrà stare anche la ‘regina’ delle influencer, Chiara Ferragni . Lo scorso 24 luglio ha salutato i suoi quasicon una serie di scatti che la ritraggono su un catamarano di lusso, tra le Eolie, scrivendo: “A good Monday”. Il post è finito nella bufera visto che la Sicilia, in quelle ore, si trovava nelle fiamme a causa di una serie diche, complice il caldo e il vento, hanno messo in ginocchio tutta la regione. C’è chi ha scritto: “Sei imbarazzante! Stiamo bruciando, morendo, fallendo, faticando. Ma tu ti localizzi/tagghi/mostri/vendi in Sicilia”. Un altro utente: “Catania alla disperazione. Palermo circondata dalle fiamme. Ma per te, che ti trovi in Sicilia, ovviamente #supplied, è un Good Monday…”. E, ancora: “Possibile che tu non abbia fior di professionisti che ti impediscano di pubblicare roba cosìin un momento così drammatico?”. Qualcuno addirittura ha commentato: “Ma hai capito che la Sicilia va a fuoco?”.Insomma, anche per l’imprenditrice digitale una pioggia di critiche a cui poi ha provato a mettere un freno. “Oggi sono stata a Palermo e ho visto coi miei occhiche questa terra sa subendo” ha scritto la moglie di Fedez in una storia su Instagram. E ha aggiunto: “È chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta, ma se le istituzioni dovessero averein qualche modo,”.