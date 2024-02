I social si stringono a Michela Murgia: "Stai dando una lezione di vita"

Grazie per i vostri messaggi. Non ce la faccio a rispondere a tuttə, ma tutto ho letto e ricorderò. Grazie davvero. 💜

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Fausone (@clofadesign)

"Un'autobiografia da venire"

L'affetto sui social per Michela Murgia

Corriere della Sera. Eppure

la scrittrice 50enne, nata a Cabras nel giugno del 1972 è ancora qua. E si cura. E parla. E riceve affetto tanto quanto, negli scorsi giorni, settimane, mesi e anni ha ricevuto odio. La shitstorm che diventa invece vicinanza, gratitudine, riconoscenza.

Ha un cancro al quarto stadio. Le restano pochi mesi di vita . Ma questa ultima parte della sua esistenza,, la vuole affrontare a viso aperto, con dignità e senso di gratitudine.È una tosta, Murgia, una donna che – forse un po' anche grazie alle sue origini sarde, a quella terra brulla di muretti a secco e antiche credenze che ancora ne scandiscono l'autenticità – anche nel momento di massima vulnerabilità si fa perno saldo su cui contare. È lei stessa a spiegarci come affrontare il momento e il dopo di lei.Per chi le sta vicino, per gli affetti, il futuro marito, i quattro "figli d'anima", la famiglia queer variopinta e anti-convenzionale, per le amicizie di sempre e quelle costruite., anche quando vede meno – ma io non credo, l'amicizia è per i coraggiosi, quelli che non hanno bisogno di ruoli e nomi, per gli avventati, gli avventurosi, i dadaisti – vede meglio", scrive appunto un'amica, Chiara Valerio , collega scrittrice, nel bell'articolo che le dedica su Repubblica. "Così, pur riconoscendo quanto di autobiografico in queste pagine – aggiunge riferendosi al libro di Michela Murgia "Tre Ciotole", in uscita il 16 maggio –, posso affermare quanto di questa, sia, come la letteratura è, una pura forma di immaginazione sentimentale, civile e politica".Poche righe prima, parlando del volume, Valerio scrive che questo, in sostanza, "contiene quella che, mi pare,. E cioè che il corpo. La morte non è una notizia, non è nemmeno una cosa solenne, è la verità di ciascuno". Una verità che Michela Murgia stessa ci racconta, nel suo scritto e con le sue coraggiose – ma forse più che altro consapevoli – parole."Ricordatemi come vi pare", dice alla fine dell'intervista alMigliaia di commenti di semplici persone, lettorə, amicə, personaggi dello spettacolo, attivistə che da lei hanno preso ispirazione, nella genuinità e nella forza, nel coraggio con cui ha sempre portato avanti le sue battaglie – non quella contro il cancro, qui non usa un lessico bellico – e nella stessa con cui oggi affronta il percorso verso la morte. "Stai dando a tutti" commenta Piero Pelù sotto un post dell'autrice. "Quantain una sola persona, Michela ❤️ Con un annuncio toccante e lucidissimo Michela Murgia ha raccontato di avere un tumore al quarto stadio e pochi mesi di vita da vivere", scrive invece in un post il coreografo Luca Tomassini.E ancora, a stringersi a lei anche senza parlare pubblicamente, lasciando un semplice cuore sotto l'ultimo post, sono donne come Chiara Ferragni , le amiche 'impegnate' Cathy La Torre e Carlotta Vagnoli, Margherita Tercon , i Papà per Scelta, la Rappresentante di Lista, Geppi Cucciari e tante, tantissime altre. Ma anche comuni utenti, come una ragazza che le scrive: "Non voglio un’Italia senza Michela Murgia. Ho bisogno ancora delle sue parole, della sua lotta, dei suoi libri. Le sono grata per tanto, di questi anni in cui l’ho seguita, letta, citata, e considerata una maestra e una compagna.". Tuttə persone, in primis la giornalista che firma questo articolo, che si augurano di vedere questo nostro Paese privarsi di questa straordinaria figura il più tardi possibile e intanto continuano a seguire il suo faro. Perché lei, Michela Murgia, è molto più di una scrittrice. È una luce.