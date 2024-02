Il coraggio di Zarifa Ghafari: "I Talebani non possono cancellarci. Devono accettare le donne"

La sindaca nella città tradizionalista

La storia è quella di un'ex politica, attivista e vincitrice del Premio Internazionale per i diritti delle donne. Lei è, 30enne afghana tra le poche ad aver ricoperto la carica dinel suo Paese. La sua vicenda, raccontata dalla, sulla disuguaglianza di genere, è quella di una delle tante donne che hanno deciso di non assoggettarsi al ritorno dei Talebani al potere, ma di continuare a gridare, a battersi, a protestare per far valere i propri diritti. ", semplicemente non possono. Non è come negli anni '90 o prima ancora,".Sul sito della Cnn Ghafari ripercorre con la giornalista Melissa Mahtani le tappe di una storia straordinaria, fatta di coraggio e resilienza. La sua. La ragazza nel 2018, a soli(anche se ammette di aver finto di averne due in più per candidarsi), è stata eletta come. Ma anche solo per avere il permesso di assumere l'incarico ha dovuto lottare per mesi contro le proteste dei cittadini di Maidan Shahr, città di stampo tradizionalista. Zarifa, infatti, ha iniziato a lavorare solo nel novembre 2019, quasi un anno dopo la sua elezione. Purtroppo però ben presto, come racconta alla Cnn, si è trovata a fare i conti con: folle di uomini arrabbiati che manifestavano fuori dal suo ufficio, impugnando bastoni e lanciando pietre. Tra gli episodi che le sono rimasti più impressi ci sono le volte in cui entrava nel suo ufficio e tutti gli altri uscivano, così come le occasioni in cui è arrivata e ha trovato la porta chiusa a chiave, dovendo rompere la serratura per entrare.Ma la giovane funzionaria afgana ha continuato a presentarsi ogni singolo giorno, ed è stata sindaco per due anni e mezzo. "Più mi ignoravano, più diventavo forte;; più vedevo come mi ridicolizzavano per il mio sesso, più diventavo forte", dichiara. "Era come dire: 'Ve la farò vedere io, perché qualunque cosa io abbia nella mia testa, è uguale a voi'". Un atteggiamento intraprendente di chi, consapevole dei rischi e dei pregiudizi, non ha mai smesso di lottare per ciò che le spettava. Grazie ad esso sarebbe riuscita perfino a far cambiare atteggiamento ad alcune persone: racconta infatti che uno dei suoi critici più accaniti le disse, anni dopo, che era riuscita a dimostrargli che aveva torto quando le aveva detto che non era altro che una bambina. "Sono stata in grado di mostrare il potere e, di dimostrare che. Ho fatto vedere alla gente che non importa quante altre volte sarò attaccata, io sarò ancora qui perché penso che quello che sto facendo sia giusto", aggiunge.Tutto questo accadeva prima che l'America ritirasse le sue truppe dall'Afghanistan l'anno scorso e prima che i talebani riprendessero il controllo del paese. Inizialmente, spiega l'ex politica alla Cnn,, ma la situazione è precipitata velocemente. Suo padre era stato assassinato nel 2020 e Zarifa Ghafari sapeva che anche la sua vita era in pericolo. L'evento clou è avvenuto nell'estate del 2021, quando racconta che uomini armati si sono presentati a casa sua per cercarla e hanno picchiato brutalmente la sua guardia del corpo. Era giàda parte dei talebani e sapeva che lasciare l'Afghanistan era l'unico modo per tenere al sicuro il resto della sua famiglia, cosìuscendo dallo Stato nascosta nel vano bagagli di un'auto. Anche ora che vive in Zarifa Ghafari, l'attivista continua però ad alzare la voce per la gente della sua patria e usa il suo canale radiofonico e la sua fondazione umanitaria - l'organizzazione- per difendere i diritti delle donne. "Non mi faccio illusioni sui talebani - specifica nel suo racconto alla Cnn - ma sono anche consapevole che rimarranno al potere in Afghanistan per alcuni anni. I media (internazionali) si sono concentrati soprattutto su di loro e su come governeranno, ma io sono interessata invece al mio popolo. Credo che", aggiunge Ghafari.A febbraio la 30enne è tornata per la prima volta a Kabul. Ricorda di essere rimasta inorridita nel vedere quanto velocemente sia degenerata la situazione e quanto siano peggiorate le condizioni di vita sia lì che nelle province vicine. "C'è sempre stata una terribilema ora anche coloro che facevano parte della classe media stanno lottando per sopravvivere. Gli impiegati statali non ricevono lo stipendio da mesi. Mentre giravo per Kabul, ho visto persone sul ciglio della strada che vendevano i loro averi". Zarifa prosegue dicendo che il suo cuore si è spezzato ancora quando-tanto attesa- di permettere alle ragazze di tornare a scuola , a marzo. In risposta, la sua organizzazione sta costruendo un centro a Kabul per fornire alle giovani lezioni di cucito, artigianato ma anche istruzione secondaria, nonché assistenza alla maternità e servizi sanitari generali.Ma Ghafari è consapevole che i suoi sforzi, da soli, non sono sufficienti. Questa settimana, quando ha accettato il, si è rivolta al mondo intero: "Vi esorto a fare tutto il possibile per portare il nostro popolo fuori da questa situazione, e ad alzare le vostre voci a sostegno dell'umanità. La soluzione non è per tutti solo sedersi e inviare dichiarazioni., dopo sette mesi di buio per gli uomini e le donne del mio paese", ha detto nel suo discorso di accettazione all'ONU. ". Raggiungere la pace in uno Stato che ha affrontato la guerra per decenni non è mai facile. Spesso questo implica il dover fare scelte sgradevoli e parlare con persone che trovi ripugnanti. Eppure non c'è altro modo. Questo è il modo in cui la pace è stata raggiunta in Irlanda del Nord e in Jugoslavia, e credo che sia l'unico modo in cui può essere raggiunta in Afghanistan", ha continuato. Oltre a dare la priorità ai diritti umani e ai diritti delle donne in tutti i colloqui internazionali con i talebani, ha chiesto ai leader mondiali diche cercano un rifugio sicuro. Riferendosi poi all'accoglienza che molti Paesi europei stanno offrendo a coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina, Ghafari ha concluso: " Il nostro sangue non ha un colore diverso da quello degli ucraini ".