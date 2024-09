Imane Khelif a Milano: dopo le polemiche gender ai Giochi la pugile alla fashion week

La pugilessa Imane Khelif è a Milano. Arrivata proprio durante la Fashion Week, la campionessa olimpica di boxe a Parigi ha postato sulle sue storie Instagram una serie di video in cui prima è in volo verso la città e poi, una volta atterrata, la si vede circondata da una folla di fan che le chiedono selfie e autografi.

“Ciao Milano” scrive la boxeur, mentre sullo sfondo si vede il centro cittadino capitale in questi giorni della moda di tutto il mondo, e sotto si sentono le note di “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri.

Il motivo della visita in Italia non è chiaro, ma Khelif è apparsa felice di essere nel nostro Paese e il look impeccabile (t-shirt e camicia chiara, pantaloni neri e sneakers, con l’immancabile cappellino sulla testa) potrebbero far pensare a una sua partecipazione come ospite a qualche sfilata proprio della fashion week.

Una storia di Imane Khelif a Milano (Instagram)

Una bella risposta, ancora una volta, a tutte le critiche, le offese e le accuse di non essere (abbastanza) donna per gareggiare nelle competizioni femminili ricevute durante le Olimpiadi, in particolare prima e dopo l’incontro con la nostra azzurra Angela Carini.

Sorridente ed evidentemente serena, Imane Khelif saluta e manda un bacio alla sua community.