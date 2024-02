Indonesia, genitori furiosi per l'inizio della scuola alle 5.30 di mattina

"La loro sicurezza non è garantita quando è ancora notte"

Chi dorme non prende pesci. Potrebbe essere riassunto così il nuovo progetto presentato dal governatorea Kupang, in Indonesia , che prevededel mattino. Secondo l'alto funzionario il provvedimento servirebbe per rafforzare la disciplina dei bambini.Solitamente nelle scuole del Paese le lezioni iniziavano tra le 7 e le 8 del mattino: anticipando l'orario d'ingresso i bambini sono apparsi esausti quando tornano a casa. La madre di una 16enne, infatti, è molto preoccupata da questa nuova iniziativa: "È estremamente difficile, ora devono uscire di casa mentre è ancora buio pesto. Non posso accettarlo. La loronon è garantita quando è ancora notte. Inoltre mia figlia, ogni volta che arriva a casa, è esausta e si addormenta immediatamente."Sulla vicenda è intervenuto anche Marsel Robot, esperto di istruzione dell'Università di Nusa Cendana, che ha spiegato come a lungo termine la privazione del sonno potrebbe mettere indegli studenti e causare un cambiamento nei loro comportamenti: "Non c'è alcuna correlazione con lo sforzo per migliorare la qualità dell’istruzione. Gli studenti dormiranno solo per poche ore e questo è un grave rischio per la loro salute. Inoltre, questo causerà loroe sfogheranno la loro tensione in attività magari incontrollabili". Anche il Ministero per l'emancipazione delle donne e la Commissione indonesiana per la protezione dei minori hanno espresso richieste di revisione della politica. Il cambiamento delle regole di Kupang è stato anche contestato dai legislatori locali, che hanno chiesto al governo di annullare quella che hanno definito una. Il governo centrale, però, ha mantenuto il suo esperimento rincarando la dose ed estendendolo anche all'agenzia di istruzione locale, dove anche i dipendenti pubblici ora inizieranno la loro giornata alle 5.30 del mattino.Il lunedì mattina tutti gli studenti si ritrovano nel cortile esterno della scuola per ascoltare la base dell’chiamato Upacara. È il "", una cerimonia molto comune nelle scuole superiori indonesiane. L’anno scolastico è diviso in semestri e inizia a luglio. La settimana di scuola va dal lunedì al sabato e le lezioni si svolgono generalmente dalle 7.00 alle 15.00, con una pausa di venti minuti nella tarda mattinata. Il venerdì le lezioni terminano alle 11.00 per consentire la partecipazione alla "preghiera del venerdì". In alcune scuole islamiche la settimana va dal sabato al giovedì con il venerdì come giorno festivo. Solitamente la giornata è divisa in otto sessioni da 45 minuti l’una. Gli studenti indonesiani possono generalmente scegliere tra due diversi programmi di studio: il programma di scienze (IPA) e il programma sociale (IPS). Comuni ai due percorsi troviamo lo studio di lingua indonesiana, lingua inglese, educazione civica, Pancasila (ideologia nazionale) e matematica. Nel programma scientifico le discipline specializzanti sono fisica, chimica e biologia. In quello sociale ci si concentra invece su storia nazionale e mondiale, sociologia, antropologia, economia e una terza lingua straniera. Vengono poi offerti corsi a scelta di sport ed educazione alla salute e lezioni di computer, dattilografia, cucina, ecc. Oltre a questi due percorsi scolastici esistono anche le cosiddette "Vocational High School" con un profilo molto specializzante, come la scuola di arte Karawitan, la scuola d’aviazione, la scuola di tecniche agricole e la scuola di economia domestica. Nel pomeriggio molti indonesiani prendono parte a corsi extracurricolari di musica, danza, pittura, scout, volontariato, ecc. L’istruzione ricopre un ruolo molto importante nella vita dei giovani indonesiani, per questo le lezioni sono molto partecipate e i professori godono di piena autorità e del rispetto di tutta la classe. In quasi tutti gli istituti gli studenti sono tenuti a indossare l’uniforme scolastica (il cui costo è a carico del partecipante), pensata come un modo per eliminare le diversità socio-economiche. Infine, è da sottolineare che alle ragazze non è consentito andare a scuola truccate.