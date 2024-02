Iran, vietati gli animali domestici: sia il proprietario che l'amico a quattro zampe rischiano il carcere

Le sanzioni previste

Simbolo della vita urbana iraniana

Problemi con i gatti: "I persiani sono paria

Il parlamento iraniano approverà presto un disegno di legge intitolato '', con cui limitare o proibire il possesso di animali domestici. Mentre in generale, altrove , l'adozione o l'acquisto di un cane, di un gatto o di un qualsiasi compagno a quattro (o meno) zampe viene incentivato e promosso, per contrastare fenomeni come abbandono e randagismo che non conoscono confini, nel Paese islamico invece possedere un animale domestico viene visto come "" e quindi sarà presto un reato. "Mi guardano con occhi innocenti e bellissimi. Mi chiedono di accompagnarli a fare una passeggiata, ma io non posso. Ci arrestano". Mahsa abita a Teheran e ha alcuni cani che però è costretto a tenere chiusi in casa perché se li portasse fuori rischierebbe di fine come quei proprietari a cui fa riferimento, che sono stati imprigionati e a cui gli animali sono stati sequestrati. La polizia della capitale iraniana ha recentemente annunciato chenei parchi cittadini, giustificando il divieto come una misura per "proteggere la sicurezza del pubblico".Secondo i termini del nuovo disegno di legge, il possesso di animali domestici è soggetto ada un comitato speciale. Nella proposta si fissa anche unaper "l'importazione, la compravendita, il trasporto e la detenzione" di alcuni animali, compresi quelli domestici più comuni come gatti, tartarughe e conigli. "Il dibattito intorno a questa legge è iniziato più di dieci anni fa, quando un gruppo di parlamentari iraniani ha cercato di promuovere una legge per", ha dichiarato alla BBC il dottor Payam Mohebi, presidente dell'Associazione veterinaria iraniana e fermo oppositore della legge. "Nel corso degli anni, hanno cambiato idea un paio di volte e hanno persino discusso diper i proprietari di cani. Ma il disegno di legge non andrà avanti", aggiunge Mohebi, annunciando una dura opposizione. "Hanno persino creato unae abbiamo sentito molti orrori da quel posto", aggiunge. "Gli animali vengono tenuti per molti giorni in aree aperte, senza cibo o acqua adeguati, mentre i proprietari dei cani devono affrontare". Anche la, dopo anni di sanzioni occidentali, gioca un ruolo chiave nell'approvazione della nuova legge. Le autorità infatti giàdomestici da tre anni, nell'ottica di preservare le riserve di valuta estera del Paese. In un contesto dominato dalle marche straniere, questo significa un'impennata dei prezzi, soprattutto dopo la creazione di un. "Dipendiamo fortemente dalla merce che introduciamo di nascosto - ha spiegato il proprietario di una clinica veterinaria nella città di Mashhad -. I prezzi ora sono cinque volte superiori a quelli di pochi mesi fa". I gestori delle cliniche affermano chenon è all'altezza degli standard. "La qualità è molto scarsa. Le fabbriche usano carne o pesce a basso costo, persino".La detenzione di cani non è sempre stata una pratica comune nelle aree rurali iraniane, ma gli animali sono diventati un. L'Iran è stato uno dei primi Paesi del Medio Oriente ad approvare, e il governo ha finanziato perfino un'istituzione per rafforzare. Persino la famiglia reale ha avuto i suoi cani. Ma laha trasformato molti ambiti della vita dei cittadini iraniani e anche, di conseguenza, dei cani. Glisonoper la tradizione islamica e agli occhi del nuovo regime, i cani diventano anche un simbolo dell'. "Non esiste un regolamento chiaro sul possesso di un cane", ha dichiarato il dottor Ashkan Shemirani, un veterinario di Teheran. "Le forze di polizia arrestano le persone che portano a spasso i cani o addirittura li trasportano in auto, in base alla loro interpretazione dei simboli dell'occidentalizzazione".Ma la nuova legislazione non riguarda solo i cani. Anche i gatti sono stati inclusi in un, dove sono stati menzionati persino i. L'Iran è anche noto per essere il luogo di nascita dei, una delle razze più famose al mondo. "Ci credete che ora i gatti persiani non sono più sicuri per la loro patria?", ha aggiunto il veterinario di Teheran alla BBC. "Non c'è logica dietro questa legge. Gli integralisti vogliono mostrare il pugno di ferro contro i gatti", conclude. Il dottor Mohebi, presidente dell'Associazione veterinaria iraniana, ha definito la proposta di legge "". "Se il parlamento approva la legge, le prossime generazioni ci ricorderanno come iche vietano i cani perché sono cani e che vietano i gatti perché sono gatti". I proprietari come Masha sono sinceramente preoccupati per il futuro dei loro animali. "Non ho il coraggio di chiedere il permesso per quello che considero mio figlio - ha detto -. E se rifiutassero la mia domanda?".