Isabel Oliveira in intimo al supermercato: la protesta anti-razzista

Di personaggi particolari, in giro, se ne trovano a bizzeffe. Ma non è certo da tutti incontrareche gira tranquillamente tra il banco ortofrutta e il reparto bevande, controlla i prezzi dei prodotti, ne sceglie alcuni e li posa nel carrello, il tuttoe nient'altro addosso. Eppure se foste stati in Brasile, venerdì 7 aprile, nello stato del meridionale del Paraná per la precisione, ne avreste avuto l'occasione.La polizia civile di Curitiba, capitale dello stato, ha infatti aperto un'inchiesta, lunedì 10, per indagare sul reato di razzismo di cui l'insegnantesostiene di essere stata vittima all'interno di un market di Atacadão (gruppo Carrefour). La professoressa racconta di essere stata seguita da una guardia di sicurezza all'interno del negozio e, ore dopo, di essere tornata per finire la sua spesa e di essere rimasta in intimo per dimostrare che non stava rubando.Non si è trattato di esibizionismo, quindi, ma di una protesta contro un fenomeno sempre più marcato nel Paese Sudamenicano. L'apertura delle indagini è stata confermata martedì, dall'ufficiale di polizia responsabile del caso, Camila Cecconello, capo della Divisione Omicidi di Curitiba. Isabel Oliveira, attrice e insegnante di colore, ha presentato una denuncia ufficiale e il caso è stato registrato in base alla. A Cecconello ora spetterà il compito di, i dipendenti e i dirigenti del grande magazzino, oltre a visionare lesia all'interno che all'esterno del locale. In una nota di Atacadão si legge che i responsabili del negozio hanno già esaminato le riprese del giorno dell'incidente e "non hanno individuato prove di un approccio improprio" da parte del dipendente. Intanto questo è stato sospeso.Il caso di Isabel ha avuto: il venerdì Santo la donna si è recata al supermercato per acquistare il latte in polvere per la figlia e racconta di essere stata seguita da un addetto alla sicurezza mentre camminava tra gli scaffali. Oliveira ha persino affrontato il dipendente e poi se n'è andata, piuttosto scossa. All'interno dell'auto, Isabel ha commentato in lacrime l'accaduto, registrando un video che ha pubblicato sui suoi social.Qualche ora dopo è tornata nello stesso mercato e, mentre prendeva i prodotti, si è spogliata. Sul suo corpo ha scritto: " Sono una minaccia? ". "Quando sono tornata dentro, vestita, c'era sempre una guardia di sicurezza dietro di me. Quindi sono andata a prendere la lattina di latte per la mia bambina ormai senza vestiti, per dimostrare che non stavo rubando nulla", ha raccontato., in occasione della cerimonia per i 100 giorni di mandato, ha espresso solidarietà all'insegnante di Curitiba che ha accusato un supermercato di discriminazione razziale. "" ha detto il presidente brasiliano, che è intervenuto in occasione della celebrazione, e ha elogiato la donna, Isabel Oliveira, per avere avuto il coraggio di denunciare il grave accaduto.