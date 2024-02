Jolanda Renga risponde agli hater su TikTok: "Mi dite sei brutta, anch'io me lo dicevo. Ora mi chiedo scusa"

"Mi chiedo scusa per aver dato importanza alle offese delle persone"

"Finché la cosa peggiore che mi si dice è che sono brutta allora posso stare tranquilla"

Il sondaggio e le insinuazioni di Striscia la notizia

"Poteva essere più fortunata, bella è un parolone", "La madre è tutta un'altra cosa", "E' carina non bella, mettete gli occhiali ragazzi", "Bella come la mamma? anche no". Jolanda Renga ha fatto lo screenshot dei commenti degli odiatori da tastiera e ne ha tratto la forza per rispondere alle offese in merito al suo aspetto fisico e dare un grande insegnamento a tutti attraverso un video pubblicato su TikTok. Jolanda ha solo 18 anni e come tanti altri "figli di" ha vissuto sempre all'ombra dei genitori, Ambra Angiolini , e col costante paragone che recentemente l'ha resa bersaglio di insulti e cattiverie sui social."Ciao, sono Jolanda, la figlia brutta - esordisce non a caso la 18enne su TikTok -. Sei brutta è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola e mi vedo allo specchio, da quando mi vedo nelle foto. Sei brutta, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto, le gambe brutte, tutto brutto". Parole che preannunciano un discorso commovente sulla Body Positivity. "All'inizio ci sono rimasta male, molto male e quindi oggi al posto di dirmi così, ho deciso di chiedermi scusa. Scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza. Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche la sosia dei miei genitori, in realtà il mio desiderio più grande nella vita è fare delle cose che contano cose importanti e mi piacerebbe tentare di migliorare un po' il mondo". https://www.tiktok.com/@jolandarenga/video/7177411856267529477?_r=1&_t=8YDyawe3LIj&is_from_webapp=v1&item_id=7177411856267529477"Tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia e al mio aspetto perché questo non resterà per sempre - dice Jolanda Renga -. Invece il mio cuore e la mia anima saranno quelli per tutta la vita e quindi preferisco che siano loro ad essere belli e puliti questo può anche non piacere. Penso che finché la cosa peggiore che si dice di me è che sono brutta allora posso stare tranquilla, perché sono abbastanza sicura che non si possa dire di me che io sia cattiva oppure egoista o insensibile". La 18enne conclude il video con un messaggio diretto ai suoi coetanei e non solo contro il body shaming e sull'importanza di amare il proprio corpo: "Io vorrei parlare a quelli che si sentono un po' come me: vorrei dirvi che siete tanto speciali e che finché avrete cura e rispetto di voi stessi e degli altri brillerete sempre di una luce diversa. Le persone buone e gentili sono belle davvero. Quindi vorrei dire a voi di non permettere a quelle persone di cambiare questa parte così speciale e unica. Imparate invece ad apprezzarla e a renderla un punto di forza".Ancheè tornata sulla questione proponendo tanto di sondaggio, lunedì 19 dicembre: "Quella diè un’operazione commerciale? Questo il sondaggio lanciato dal Tg satirico dopo che su TikTok, pochi giorni fa, è apparso un video in cui lasi difendeva dagli haters che la criticavano (peraltro ingiustamente) per l’aspetto fisico. "Le dichiarazioni di Jolanda hanno ricevuto una moltitudine di commenti e articoli di giornali entusiastici. Ma tra gli adoranti della figlia d’arte c’è anche chi si chiede se non si tratti del collaudato format del cosiddetto “redditizio ruolo della vittima” – definizione coniata dal Fatto Quotidiano nell’ottobre 2021 – e se in realtà Jolanda, ragazza peraltro molto carina, non stia studiando da influencer. Come dimostrano le foto postate sui social che la ritraggono testimonial dei gioielli del brand La Petite Story”. scrive la redazione di Striscia nel comunicato di presentazione del servizio."Noi, ovviamente, non sappiamo la risposta e per questo chiediamo al pubblico: non è che questa è tutta un’operazione commerciale per lanciare Jolanda come influencer e, attraverso di lei, riabilitare pure l’immagine della mamma Ambra? - riprende la nota - . Immagine piuttosto ammaccata dopo guai recenti, come l’incendio che quest’estate ha distrutto mezza Stromboli, partito dal set della fiction con Angiolini protagonista. O le polemiche per la casa milanese dei coniugi Pazzini, occupata dall’attrice per molti mesi".