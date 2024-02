La proposta di matrimonio vip? Va in scena nella romantica Arena di Verona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

La romanticadi Verona è cornice perfetta per una. L'anfiteatro romano, situato nel centro storico della città dell'amore, tanto che Shakespeare ha ambientato qui la famosa storia di Romeo e Giulietta, è ancora una volta protagonista di una favola dal finale "". Lo spettacolo di, andato in scena il 20 luglio all'Arena di Verona, si è chiuso con un momento emozionante e inaspettato, che ha lasciato il pubblico senza parole. Il primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano,, ha chiesto la mano della sua dolce metà,, anche lei prima ballerina del prestigioso teatro milanese. Un gesto super romantico arrivano dopo che i due étoile avevano interpretato i personaggi di. Al termine dello spettacolo, al momento degli applausi finali, Roberto Bolle ha accompagnato una a una le ballerine e quando è stato il momento della Manni è arrivata la sorpresa: il ballerino di origine lettonee le ha chiesto di sposarlo. E la prima ballerina della Scala, sorpresa e felice, gli ha detto sì. "Avevo scelto l'anello e Roberto mi ha proposto questa cosa, un'occasione unica" aggiunge Timofej, svelando lo zampino di Cupido-Bolle.La proposta di matrimonio è stata organizzata nei minimi dettagli: dopo, di cui sei di convivenza, il lettone voleva stupire la sua fidanzata. E così, con la complicità di Bolle, ha organizzato la proposta indimenticabile. In primis la scelta del brano su cui danzare, quindi la presenza di tutti i familiari allo spettacolo. I genitori di Timofej l'hanno ritirato l'anello a Milano e glielo hanno consegnato "senza farsi vedere da Nicoletta. Io l'ho passato a Roberto che lo ha consegnato al fratello di Nicoletta, che è uno dei tecnici e ha messo sulla base di uno dei fari deldove poi sono andato a prenderlo all'ultimo momento". Dopo aver danzato il duetto, Timofej ha dovuto aspettare gli ultimi numeri degli altri ballerini e gli applausi finali, prima di inginocchiarsi e fare la proposta "Il tempo era rallentato, mi è sembrato che non finisse mai, fino a che ho visto gli occhi di Nicoletta che mi guardava" racconta il ballerino. "All'inizio non ho capito cosa stava accadendo. Mi sono girata, pensavo fosse venuto a prendermi per riportarmi al posto, poi ho visto che si è inginocchiato. Per me era già unaperché danzavamo il duetto di Romeo e Giulietta a Verona, all'Arena. Già così era qualcosa di unico. Poi ho scoperto che ero l'unica a non sapere" racconta la ballerina.Prima dei due étoile, l'Arena di Verona era già stata teatro di altre proposte di matrimonio. La più nota e social è quella fatta daall'allora fidanzata Chiara Ferragni . Era ile durante il suo concerto, trasmesso in diretta tv sul canale di Rtl, Federico Lucia chiese la mano alla fashion blogger, dopo appena un anno di fidanzamento. Dopo averla fatta salire sul palco con un escamotage, il rapper si era inginocchiato e aveva detto: "Non servono anelli per tenerci assieme, ma per chiederti quello che sto per chiederti forse sì". Poi la fatidica domanda e il sì dell' imprenditrice . Nasceva così l'imperoI primissimi a suggellare il loro amore all'Arena di Verona sono statinel 2016. Era il 10 settembre e il comico, imitatore e cabarettista stava facendo un suo show all'Arena. A un certo punto l'ha raggiunta nel pubblico, l’ha invitata a salire sul palcoscenico dove, in ginocchio, le ha chiesto di sposarlo tra le lacrime e l’emozione. Un momento emozionante che ha commosso tutti gli spettatori, ma soprattutto i due che un anno dopo hanno coronato il loroPiù recente, invece, la proposta di. Il 15 settembre 2021, durante una delle rappresentazioni del suo show "Un’ora sola vi vorrei", il comico ha regalato al pubblico un tenero fuoriprogramma e una grande sorpresa alla compagna visto che nei giorni precedenti aveva rilasciato interviste in cui asseriva di non pensare minimamente al matrimonio. I due sono insieme dal 2014 e hanno, Martina, nata l'11 febbraio 2017 e il piccolo Niccolò, nato il 18 luglio 2021.