Le famiglie italiane sprecano quasi 20 kg di cibo all’anno

Il cibo che gli italiani ‘sprecano’

Il decalogo contro lo spreco alimentare

pianificare il menù settimanale;

definire le quantità da acquistare e cucinare;



dire no agli acquisti d’impulso o in eccesso;

fare sempre la spesa dopo mangiato e mai a stomaco vuoto;

imparare a riconoscere se un alimento è ancora buono;

imparare a leggere l’etichetta;

riutilizzare gli avanzi;

seguire la dieta mediterranea e le porzioni consigliate di ciascun alimento;

preferire monoporzioni o porzioni piccole;

educare le nuove generazioni.

Lo studio: chi non è mattiniero ha peggiori abitudini alimentari

Ridurre le perdite e gli sprechi alimentari lungo l'intera catena di produzione è un'importante priorità politica, inclusa negli obiettivi di Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030. L'ammontare di cibo che viene gettato via o quello sprecato è stimato adel totale alimentare prodotto per il consumo umano, come riportato dalla Fao. Tuttavia, i rifiuti alimentari domestici rappresentano una percentuale significativa, rispetto a quanto accade nell’intera catena di approvvigionamento.Dai dati dell’Osservatorio sprechi alimentari del Crea Alimenti e Nutrizione, presentati dalla professoressa, nutrizionista e coordinatrice dell’Osservatorio e membro del comitato scientifico della Sinu, al XLIII congresso nazionale della Sinu (Società italiana di nutrizione umana), si evince che gli italiani hanno sprecato nel 2018 in media 370 g/settimana/famiglia di cibo, pari a quasiper famiglia all’anno. Il dato è allineato con quanto misurato in Olanda (365 g/settimana) e più basso di quanto rilevato in Spagna (534 g/settimana), Germania (534 g/settimana) e Ungheria (464 g/settimana).Approfondendo le tipologie di spreco, emerge che, rispetto al totale dei quattro paesi europei, in Italia si gettano maggiormente(43,2% vs 31% della quantità sprecata). Si riscontra, invece, una minor propensione a gettare gli avanzi del piatto (14,6% vs 20,0%) e anche i prodotti aperti, ma non finiti di consumare perché scaduti (30,3% vs 36%). Nel 2021 si è avuto un aumento dello spreco domestico che è arrivato a 420 g/settimana/famiglia. Dimensione familiare e spreco alimentare sono positivamente correlati, ma guardando ai dati pro-capite si osserva un maggior spreco nelle. Inoltre, si riscontra una certa propensione di spreco alimentare nei segmenti die tra i nuclei familiari con maggiori disponibilità economiche. Di contro,delle famiglie dell’impatto negativo dello spreco su diversi ambiti è piuttosto elevata. L’impatto economico è il più sentito (70%), di gran lunga superiore a quello sociale (conseguenze su disponibilità di cibo nel mondo, (59%) e ambientale (55%).In un’ottica di maggiore consapevolezza e occhio ai consumi quotidiani, la Sinu (Società Italiana di Nutrizione Umana) fornisce alcuni semplici consigli,da mettere in atto nella vita familiare e quotidiana, per evitare lo spreco. Ecco i dieci consigli:Negli ultimi anni l’interesse nei confronti dellaè aumentato notevolmente, con approcci dietetici che sempre più spesso tengono conto del “timing dei pasti”, l’orario in cui un pasto viene consumato. Questo perché è ormai chiaro l’importante ruolo deinella regolazione di numerosi processi fisiologici, tra cui il ciclo fame-sazietà. La manifestazione individuale dei ritmi circadiani viene definita con il termine “cronotipo”, dal greco chrónos (tempo) e tipo. Il cronotipo è un complesso fenotipo che indica lai ritmi di sonno e veglia nell'arco delle 24 ore. Le persone consi svegliano presto la mattina, sono più attive nella prima parte della giornata e vanno a letto presto alla sera.Al loro opposto si collocano le persone con cronotipo serotino, che preferiscono restare sveglie fino a tardi e sono maggiormente attive nella seconda parte della giornata. Secondo recenti evidenze scientifiche, i soggetti con cronotipo serotino sembrano seguire peggiori abitudini alimentari e andare incontro più facilmente a varie, come le malattie cardiovascolari, oncologiche e mentali, tra cui la depressione . Un nuovo studio, realizzato dae il suo gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Firenze e presentato al XLIII congresso nazionale della Sinu (Società italiana di nutrizione umana), ha indagato il ruolo del cronotipo sulla composizione corporea, sulle abitudini alimentari e sui parametri di rischio cardiometabolico in soggetti sovrappeso ed obesi. I partecipanti sono stati reclutati presso l’Unità di nutrizione clinica dell'Azienda ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, da marzo ad aprile 2023. Dall’analisi delle abitudini alimentari è emerso che i soggetti con cronotipo serotino consumavano significativamente (p<0.05)giornaliere rispetto ai mattutini (+255 kcal/die). L’aspetto interessante è che la distribuzione calorica dei pasti cambiava a seconda della preferenza circadiana, con i serotini che consumano significativamente più calorie a pranzo (+88 kcal) e a cena (+166 kcal) rispetto ai mattutini. I soggetti serotini hanno riportato anche di seguire una dieta significativamente più ricca di(+40 g/die) e grassi (+13 g/die), dovuti a un più elevato consumo di bevande zuccherate, cibi fast food e dolci.Analizzando l’orario di consumo dei pasti è emerso che i soggetti con cronotipo serotino tendevano a consumare tutti i pastirispetto ai mattutini. I 'non mattinieri' raggiungendo la significatività statistica per la colazione (08:04 ± 1.06 vs 07:30 ± 0.54 h:min) e per la cena (20:39 ± 0.45 vs 20:10 ± 0.39 h:min). In conclusione, i risultati dello studio hanno associato i soggetti serotini asia in termini di qualità dietetica, che in termini di timing dei pasti, assumendo più calorie totali giornaliere, grassi e carboidrati, e consumando i pasti a orari tardivi. Inoltre, ihanno riportato livelli ematici più bassi di acido folico e vitamina B12.