Lo scrittore più famoso di Francia si dà al porno: video a luci rosse choc

Che uno scrittore posi penna e carta, chiuda gli occhiali e spenga il pc per dedicarsi al porno, è cosa insolita. Cosa ancora più insolita se a farlo è uno degli scrittori francesi più conosciuti al mondo. Ma è proprio quello che ha fatto Michel Houellebecq per il collettivo di artisti olandesi Kirac, stupendo tutti.

Tutto è nato quasi per caso, da uno scambio di mail tra lo scrittore e l’amico olandese. Questi gli raccontò che non era entusiasta dell’arrivo del suo secondo figlio, e a sua volta lo scrittore gli confidò che anche lui non viveva un momento felice, visto che per motivi di sicurezza si era visto costretto ad annullare un viaggio in Marocco, oltretutto dopo che sua moglie si era già ingegnata a preparargli incontri con prostitute. Da qui l’artista olandese prese la palla al balzo: molte ragazze che lui conosceva erano certo disposte ad andare a letto col celebre scrittore. “Ci stai? – gli chiese senza mezzi termini -. Organizzo l’albergo e penso io a tutto il resto, ma a una condizione: che ti lasci filmare”. Michel Houellebecq accettò e il trailer del suo filmino a luci rosse è già stato pubblicato ed è online.

Si tratta dunque di nuova sfida per il popolare scrittore francese autore de "Le particelle elementari", "Sottomissione" e dell'ultimo "Annientare", che ha deciso di cimentarsi in un cortometraggio dalle inquadrature a luci rosse per il collettivo olandese Kirac che di certo non manca mai di stupire. Il cortometraggio sarà presentato l'11 marzo ad Amsterdam ma il suo trailer è già disponibile online. Vi si narra - con la voce off a riepilogare la storia - che "la moglie di Houellebecq aveva impiegato un mese per organizzare in anticipo un giro di prostitute", così come da desiderio dello scrittore, per la loro luna di miele in Marocco. Ma che "tutto è andato a monte" per la decisione di rinunciare al viaggio per motivi di sicurezza: lo scrittore e la moglie avrebbero potuto essere bersaglio di gruppi islamici.

Il progetto originario del cortometraggio, dunque, è cambiato, e per iniziativa del collettivo è diventato qualcos’altro: "Ho detto all'autore - continua la voce narrante - che conoscevo molte ragazze ad Amsterdam che sarebbero andate a letto con il celebre scrittore per curiosità". Il video mostra una donna bionda di circa vent’anni che bacia appassionatamente sulla bocca Houellebecq, nudo a letto. Il collettivo all'origine dell'iniziativa, Kirac, è stato creato nel 2016 ed è formato da un gruppo di registi specializzati in video "controversi". Quello di marzo sarà il 27esimo della serie.

Regardez le trailer de notre prochain film avec Michel Houellebecq. https://t.co/kgqMU7EqAW Sortie en ligne le 11 mars 2023 sur https://t.co/QkEENxcHBn — keeping.it.real.art.critics (@realKIRAC) January 23, 2023

Kirac, acronimo di Keeping It Real Art Critics, è nato su iniziativa di Stefan Ruitenbeek, Tarik Sadouma e Kate Sinha. Come scrivono chiaramente sul loro sito, l’obiettivo è quello di "ritrarre l'amore, in forma di verità". I vari episodi che hanno lanciato fino a questo momento si muovono tra creatività, provocazione, satira e introspezione, oscillando tra fiction e reportage. E non sono mancate le polemiche, come per l'episodio 13, accusato di sessismo. Certo è che gli spettatori sono divisi tra chi ama questi video alquanto controversi e chi li detesta in nome del politicamente corretto.