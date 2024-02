Lo sfogo dell'infermiera: "La gente considera il mio camice inappropriato. Ma è solo il mio corpo"

I video in divisa e i commenti degli haters

I sostenitori

Non indossa quella specifica veste per fare colpo, ma. Ma una giovane infermiera dice di non riuscire a trovare pace, dopo essere stata oggetto di insulti maschilisti e cattiverie su Internet per il suoai fianchi,dagli utenti della rete "". A Erika Diaz, ragazza americana di 22 anni, prima di iniziare il proprio turno in ospedale piace farsi video mentre indossa la divisa, che definisce chiaramente la sua figura formosa e che, come c'era da aspettarsi, ha reso immediatamente quei brevi filmati. Ma se la sua è una passione innocente, tipica delle nuove generazioni, altrettanto tipiche, purtroppo sono le razioni di certi individui che commentano questi post . Diaz, allora, ha deciso di sfogare la sua indignazione e le sua rabbia per le offese ricevute proprio attraverso il social, denunciando le decine di messaggi che riceve ogni volta che indossa la sua divisa al lavoro: "DedicoNella breve clip, Diaz ha il suoinfilato nei pantaloni abbinati e, allontanandosi dalla telecamera per mostrare come le sta il completo, ha voluto condividere una delle tante frasi che riceve dagli haters : "Perché indossi il tuo camice in quel modo? È inappropriatoNel video, che ha ottenuto 12,7 milioni di visualizzazioni, l'infermiera risponde alle polemiche mostrano immagini di come i camici sono pubblicizzati online, e dimostrando che il suo corpo ha proporzioni diverse da quello delle donne nelle foto. "Alcune persone hannoe non con il mio camice e si vede", si legge nella didascalia. Erika, che indossa una XXS, aggiunge che per lei non è facile trovare un camice che le vada bene perciò, a tutti coloro che hanno insinuato che le sue forme siano frutto della chirurgia, ha ribadito: "Per chiarire, sono alta 1,70 e peso 75 kg, sono bassa e piccola, potete dire che il mio corpo è finto quanto volete, non lo è.". Non basterebbe compraresuggerisce qualcuno e ancora, un altro ha affermato che se fosse stata nel suo staff non le avrebbe mai permesso di vestirsi in quel modo: "Sono un direttore della vecchia scuola.. Non voglio vedere unghie, profumo o moda"."Faccio letteralmente, faccio volontariato e sto ancora studiando, sto dedicando la mia vita al miglioramento di quella degli altri e le opinioni di chiunque sono irrilevanti", ha concluso Erika decisa. Ma tra i commenti apparsi sotto i suoi post su TikTok leggono anche frasi di"Non ricordo l’ultima volta che mi è importato qualcosa di come appare un’ INFERMIERA quando mi sta aiutando, che io sia un paziente o un dipendente" scrive qualcuno, e un altro follower aggiunge: "Non si può cambiare ciò che si ha, ma questo non lo rende inappropriato".