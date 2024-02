Milano, Good Guys in concerto di beneficienza per la Fondazione Ronald McDonald

Una serata di musica live per raccogliere fondi a favore di Fondazione Ronald McDonald . L'evento organizzato dalla bandsi svolgerà, dalle ore 20, adi Sesto San Giovanni, a Milano.

Tutto ha inizio con la piccola Kim

1974

leucemia. Fred Hill, famoso giocatore di football americano, scopre che la sua bambina ha la

A un certo punto, guardandosi attorno, si accorge che lui e sua moglie non erano soli.

i genitori dei bambini malati possono ritrovarsi per sostenersi a vicenda. della necessità di trovare a un posto doveper sostenersi a vicenda.

el 1974, con l’inaugurazione della prima Casa Ronald, nasce ufficialmente la Ronald McDonald House Charities.

È solo l'inizio di un progetto di solidarietà destinato a diventare sempre più grande, tanto che già nel '79 sono 10 le Case Ronald aperte. Nei 5 anni successivi le comunità locali fondano prima 60 strutture e poi altre 53. E oggi? La Ronald McDonald House Charities è

64 Paesi porta avanti la sua causa grazie all’aiuto di 536mila volontari. In questo modo, ogni anno, più di 5.7 milioni di bambini e famiglie trovano sostegno in una dei programmi RMHC in tutto il mondo. un’organizzazione internazionale che inporta avanti la sua causa grazie all’aiuto di. In questo modo, ogni anno, più di 5.7 milioni di bambini e famiglie trovano sostegno in una dei programmi RMHC in tutto il mondo.

I valori alla base e gli obiettivi

I premi della lotteria benefica

Primo premio: un corso a scelta nella nuova Good Guys Academy, che vedrà la luce all’inizio del nuovo anno;

a scelta nella nuova Good Guys Academy, che vedrà la luce all’inizio del nuovo anno; Secondo premio: un servizio fotografico professionale realizzato dai fotografi di Good Guys;

professionale realizzato dai fotografi di Good Guys; Terzo premio: merch ufficiale di Good Guys e i loro artisti, de La Sesta Strada e di Bloodytears Shop.

Ma dove è iniziata la storia della Fondazione Ronald? È ilquando a PhiladelphiaInsieme a sua moglie, Fred deve affrontare giornate lunghissime tra le corsie degli ospedali e le sale di attesa, mangiando snack acquistati dai distributori automatici per non allontanarsi dal capezzale della piccola, ma soprattutto cercando die la stanchezza di quei giorni.C'erano molte famiglie che, oltre al dolore per la malattia dei loro bambini, erano preoccupati anche per altre questioni urgenti: i lunghi viaggi per le cure ospedaliere e i costi di una forzata permanenza lontano da casa.Da qui l'illuminazione. Il calciatore capisceRay Kroc, fondatore di McDonald’s , che in quel momento aveva sotto contratto Fred Hill, decide di appoggiare in pieno quest'idea, con la promessa di raddoppiare ogni dollaro raccolto. Grazie a questo lavoro di squadra la dottoressa, responsabile dell’unità oncologica dell’ospedale pediatrico di Philadelphia, realizza una casa che funziona come residenza temporanea per le famiglie dei piccoli in cura presso l’ospedale. NQuali sono i cardini del lavoro della Fondazione? IlRonald McDonald House è stato fondato con l'obiettivo di tenere le famiglie dei minori gravemente malati vicino al luogo in cui il loro bambino riceve le cure, molto prima che la ' terapia centrata sulla famiglia ' fosse riconosciuta come modello nell'assistenza sanitaria. Nel corso degli anni, numerose ricerche hanno dimostrato il valore della missione, evidenziando il bisogno fisico, emotivo e sociale delle famiglie con un bambino ospedalizzato e confermando l'importanza della vicinanza, del coinvolgimento , dell'educazione e della partnership che sono i cardini della cura. Negli ultimi 45 anni, RMHC ha aiutato milioni di persone e famiglie in tutto il mondo. L'obiettivo è quello di continuare ae gli ospedali partner, al fine di supportare i bisogni dei beneficiari.Proprio per questo anchecrede che una famiglia unita sia la prima forma di cura. Saranno ben undici gli artisti che presteranno la loro musica a sostegno della causa: DaVinci, Nava Erre, Très, Marco Conte, Cartapesta, Effetti, Eleonora Presti, Gala, Upds, MØNØ e Kharfi. Durante la serata, inoltre, verrà proposta anche unacon in palio i premi offerti da Good Guys & friends:Un appuntamento quindi imperdibile all’insegna della musica dal vivo e dell’importanza del sostegno alle famiglie.