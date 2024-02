Milano, riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali: via libera di Beppe Sala

Ilricomincerà a. Un annuncio che arriva esattamente nel giorno della, quando le richieste della comunità Lgbtq+ sono fieramente portate in strada, nelle piazze, in pubblico. A darne notizia è stato il sindaco, presente al corteo che si è snodato da Piazza della Repubblica all'Arco della Pace, con 300mila partecipanti all'onda arcobaleno al grido "".Sul palco allestito per ilfino a tarda notte, con grandi ospiti accorsi ad esibirsi in occasione del Pride, sabato 2 luglio il primo cittadino è tornato a ribadire l'importanza di dare un riconoscimento anche legale ai bambini e alle bambine nati (o adottati) da. "Oggi voglio fare un piccolo ma importante annuncio - ha detto Sala -. Abbiamo, da ieri (1° luglio) riattivato il riconoscimento dei figli nati in Italia da". "Perché purtroppo solo adesso? - prosegue il primo cittadino -. Per due motivi: il primo: avevamo avuto delle sentenze avverse e. Ho aspettato. Ma quando gli altri non si muovono, devo sentire il. Secondo: in questo momento storico ci sarà qualcuno che cercherà di elaborare sulle, mettere gli uni contro gli altri. È per questo che adesso noi invece dobbiamo mettere tutti assieme".Una notizia fondamentale, in effetti, che rimarca come. Nel nostro Paese manca infatti una legge nazionale che ne tuteli i diritti, a partire appunto dal riconoscimento dei genitori. Un tema delicatissimo, sul quale però molto dipende dalle iniziative delle singole amministrazioni locali. A Milano, come accaduto recentemente anche nella vicinae in altri Comuni, qualche anno fa il, a seguito soprattutto della. Nella decisione dei giudici non fu ritenuto trascrivibile sul certificato di nascita italiano lo status genitoriale di uno dei due papà di un bambino nato all’estero. Di conseguenza anche le amministrazioni che prima avevano adottato la procedura erano state costrette a interromperla, in attesa di una legge del Parlamento che garantisse questo diritto. Peccato che questa norma nazionale non sia mai arrivata, nonostante le istanze e le battaglie portate avanti con insistenza da parte di organizzazioni come Famiglie Arcobaleno, l’associazione di riferimento per i genitori LGBT+ in Italia.