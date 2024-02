M&M's ritira le sue mascotte colorate e inclusive: ai conservatori Usa non piacciono

La nota azienda dolciariaha annunciato l’intenzione dia tempo indeterminato dalle proprie campagne di comunicazione i suoi " spokecandies ", le famose mascotte animate e colorate. I "testimonial", che con i loro vari aspetti rappresentavano i diversi gusti dei confetti di cioccolato, saranno sostituiti con un nuovo volto, quello della comica statunitenseLa mossa arriva dopo che, a partire da gennaio 2022, il brand aveva presentato un restyling delle sue mascotte simbolo, . "come parte di un "impegno globale per creare un mondo in cui tutti sentano di appartenere e in cui la società sia inclusiva", ha dichiarato all'epoca la società madre della caramella, Mars Inc.Accanto ai classici testimonial animati considerati generalmente, ovvero quelli, era stato cambiato - per renderlo diverso e quindi più inclusivo - l’aspetto del confetto, originariamente rappresentata con, al quale però sono state tolti i tacchi per lasciar posto a un paio di scarpe da ginnastica "cool e comode", mentre la M&Msi è vista ridotta l'altezza delle sue decolleté. Ma non solo, perché era stata poi introdotta, che nonostante alcune caratteristiche la accomunino alle due precedenti, sembra in realtà. Nello spot in cui appare, in effetti, il personaggio canta una canzone abbastanza eloquente: "I'm just gonna be me/I'm just gonna be”.Se il rebrand non è passato inosservato, pur non volendo "far scoppiare internet" - ha fatto sapere lunedì M&M's-, quest'ultima dettaglio ha aggravato ulteriormente la reazione del pubblico conservatore americano, che ha inteso la mascotte Viola come un “subdolo” simbolo transgender o non-binario, criticando anche la svolta poco sexy delle altre femminili. Il programma Tucker Carlson Tonight è stato tra i maggiori detrattori delle modifiche: il conduttore ha criticato la mancanza di fascino nel rebrand delle M&M's, affermando che i personaggi femminili sembrano ora "molto meno sexy". "M&M's non sarà soddisfatta finché ogni singolo personaggio animato non risulterà profondamente antipatico e totalmente androgino. Fino al momento in cui non vorrete mai più gustarvi un drink con nessuno di loro. Questo è l'obiettivo", ha dichiarato Carlson l'anno scorso.

I famosi confetti di cioccolato colorati di M&M's