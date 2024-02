Modella transgender vince Miss Olanda 2023: è la prima volta

Chi è Rikkie Valerie Kollé

I casi precedenti

è stata nominata Miss Olanda 2023: è diventata così la prima donna transgender a conquistare il titolo. Dopo aver vinto il concorso sabato 8 luglio, Kollé, 22 anni, andrà a rappresentare la sua nazione natale all'edizione di Miss Universo , che si terrà a El Salvador nel corso dell'anno.È incredibile ma posso definirmi Miss Netherlands 2023" ha scritto la modella su Instagram. La 22enne è stata incoronata con un diadema da Ona Moody, sua predecessora, sul palco del teatro AFAS di Leusden. "È stato un viaggio formativo e meraviglioso" continua la 22enne. "Sono così fiera e felice che non riesco a descriverlo.e ho dimostrato che si può fare. E sì, sono una donna trans e voglio condividere la mia storia, ma sono anche Rikkie e questo è ciò che conta per me" dichiara convinta sotto le foto della serata finale. "Ho fatto tutto questo con le mie sole forze e mi sono goduta ogni momento. E ovunque voi siate nel mondo, voglio essere lì per voi ed essere l'esempio che mi è mancato da piccola", scrive ancora Kollé.Kollé, di origine olandese e indigena molucchese, viene dalla città di Breda, tra Rotterdam e Anversa. Ha dichiarato di voler essere una portavoce e un modello per le giovani donne e per le persone queer, secondo quanto riportato nella sua pagina di finalista. In quanto persona che non si èdopo aver fatto coming out come transgender in giovane età, ha detto, vuole lasciare queste storie di sofferenza nel passato.La neo vincitrice del titolo al concorso di bellezza dei Paesi Bassi, Rikkie Valerie Kollé, non sarà la prima donna trans a competere per la corona di Miss Universo. È stata infattia partecipare come prima concorrente trans del concorso quando ha rappresentato la Spagna nel 2018.Il concorso, che esiste da 71 anni, ha iniziato ad ammettere concorrenti transgender nel 2012 e negli ultimi anni un numero sempre maggiore di donne trans ha partecipato alle selezioni preliminari. Nel 2021, l'ex Miss Nevadaè diventata la prima concorrente trans in un concorso di Miss USA . La giornalista e attivista transconcorrerà per il titolo di Miss Universo Porto Rico il mese prossimo mentre la magnate tailandese Anne Jakrajutatip, attivista anch'essa transgender, ha assunto la direzione dell'organizzazione di Miss Universo l'anno scorso.Ha dichiarato di essere impegnata a promuovere l'evento come piattaforma inclusiva e di voler trasformare il marchio per la prossima generazione. "", ha dichiarato l'amministratore delegato di JKN Global a Metro Weekly a gennaio. "Lo chiamo un concorso per l'empowerment femminile". Kollé ha un'altra occasione per fare la storia: se a dicembre conquisterà il titolo di Miss Universo, nell'edizione 2023 che si svolgerà a El Salvador, sarà la prima donna trans a riuscirci.