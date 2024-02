Nove secoli senza una gondoliera a Venezia. E in 104 Paesi alcuni mestieri sono ancora vietati

Donne e lavoro: in 104 Paesi il binomio impossibile

guidare camion né metro. In Argentina non possono distillare e vendere alcol, in Angola porte chiuse nel settore della produzione del gas, in Iran senza il consenso del marito, la moglie non può praticare lavorare di notte o durante il periodo del ciclo mestruale. In Spagna non potevano diventare muratori o lavorare nel settore elettrico e delle costruzioni fino al 1995. In Congo e in Colombia invece, pur essendo illegale far lavorare le donne nelle miniere, la loro presenza come sostitute degli uomini è stata tollerata quando è venuto meno il personale maschile, che ha dato forfait in cerca di paghe migliori.

I luoghi off limits

. Da così tanto tempo regnava a. Un mestiere accusato da più parti di sessismo, fino a quando il, non avvenne una. Nella classifica stilata 12 anni fa dall’amministrazione comunale compariva, per la prima volta nella storia della città, il nome di una donna:. Che aveva superato l’ultima prova diventandoad essere dichiarata ufficialmente. Era molto giovane, aveva 24 anni, e già da allora si divideva tra i canali, il remo e la famiglia , visto che era già mamma di due bambini. Giorgia aveva aperto la strada dellaanche in laguna, e altre hanno seguito il suo esempio.è stata la seconda gondoliera della storia, "figlia d’arte" e anche lei mamma. Ultimamentesi è aggiunta alla lista, ancora troppo corta, delle gondoliere, passione che porta avanti insieme a quella del canto e delle sfilate, infatti è in lizza perMa nel mondo intero non tutti i lavori sono accessibili alle donne , a in molti Paesi, addirittura, sono persino. In Russia ad esempio, dove le restrizioniNon solo mestieri, anche certinel mondo sonoalle donne. In Grecia proibito, la sacra montagna dove si trovano una ventina di monasteri, dove i monaci non le 'vogliono' per evitare tentazioni. Non solo luoghi di culto, come ilin Giappone o ilin India o l’a Mumbai o ia Bali: in Iran le donne non possono mettere piede neppure allo, dove è concesso andare solo per tifare per la nazionale, non le partite di club. Anche in Italia c’è un luogo, ultimo rimasto ancora aperto in Europa, dove c’è una netta divisione di accesso tra i sessi: laa Trieste, dove da una parte entrano esclusivamente uomini e dall’altra donne con bimbi fino a 12 anni. Un luogo in cui a nessuna donna è consentito l’ingresso si trova anche in America: è un campo da golf,, che si trova nel Maryland. Al contrario, ci sono posti riservati solo alle donne, tra cui la foresta di mangrove in Indonesia, dove si entra rigorosamente senza vestiti, e in Giappone all’isola di Okinoshima, dove si venera una donna e i pochi uomini che possono accedervi prima devono prima fare un bagno nudi per purificarsi.