Paola Caruso a Verissimo: “Mio figlio non tornerà più come prima”

In tanti la conoscono come la bonas bionda di Avanti un altro dalla risata sopra le righe, ma in pochi sanno che la sua vita, passata e presente, non è proprio tutta paillettes. Tra questi ci sarà sicuramente il pubblico di Verissimo dove Paola Caruso, 39 anni, si è raccontata più volte e lo ha fatto anche oggi, parlando del figlio Michele di 5 anni.

Chi è Paola Caruso

Il suo accento calabrese è inconfondibile. Nata il 17 gennaio 1985 a Catanzaro, all’età di 13 anni scopre di essere stata adottata. Nel 2015 rivela, a Silvia Toffanin, dell’Alzheimer della madre; mentre dopo qualche anno, sempre in televisione, ma da Barbara D’Urso, incontra per la prima volta la mamma biologica.

Inizia con la moda e nel 2003 partecipa a Miss Italia. Nel 2006 fa la sua prima apparizione in televisione come corteggiatrice di Uomini e Donne, ma è nei panni della Bonas del Minimondo che diventa popolare. Da lì seguono poi L’Isola dei Famosi, Pechino Express e La Pupa e il Secchione show.

La maternità

E’ proprio durante una tappa di Pechino Express, nel 2018, che Caruso scopre di essere incinta. Con il compagno, ormai ex, nonché padre del bambino, la relazione si interrompe bruscamente in quel periodo. Dopo la nascita del figlio Michele i rapporti tra i due non migliorano, anzi. “Tra poco sarò mamma, ho gestito la mia gravidanza da sola e sarò una ragazza madre – aveva detto in una lettera indirizzata a Domenica Live – Andrò avanti a testa alta per Michelino, perché per me il bene di mio figlio viene prima di tutto"; lei stessa ha poi raccontato di aver affrontato una lunga battaglia legale, poi vinta, per il riconoscimento della paternità. Oggi i rapporti tra i due sembrano civili o almeno questo è quello che emerge a vedere le foto dell’ultimo compleanno del piccolo Michele, dove appaiono entrambi i genitori.

La malattia del figlio

Due anni fa, prima su Instagram e poi a Verissimo, Paola Caruso racconta del dramma del figlio. "Eravamo in vacanza a Sharm el-Sheikh, quando a Michele è venuta la febbre. Gli ho dato dei medicinali, ma la febbre non passava, allora ho chiamato un medico. Il dottore ci ha consigliato di fargli una puntura per far passare la febbre. Dopo la puntura, alzandosi dal letto, è caduto – ha detto in lacrime – Tornati in Italia, i medici mi hanno spiegato che con la puntura è stato lesionato il nervo sciatico. Michele ora riesce a camminare con il tutore, ma senza non cammina. I medici ci hanno detto che sarà un percorso molto lungo".

Più del previsto. La lesione del figlio – racconta la showgirl successivamente – è risultata infatti essere permanente. Una condizione per la quale il bambino l'anno scorso viene sottoposto a una lunga operazione e a 45 giorni di ingessatura. L’intervento, però, non sortisce gli effetti sperati. A dicembre, nel salotto di Toffanin, la 39enne spiega che Michele, che oggi ha 5 anni “non potrà mai più tornare come prima. Il tutore sarà il suo compagno di vita, insieme a tanta fisioterapia. Fino al compimento della crescita dovrà fare una serie di operazioni perché le ossa crescano dritte".