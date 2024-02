Pride Month, l'amore queer e non binary negli scatti di Sara Lorusso: "Un'emozione"

Addio alle classicheche identificano il genere e che possono far sentire a disagio ochi non si riconosce in quello assegnatogli dalla società. Ma anche libertà nella. "Quando tutti potranno mostrarsi per quello che sono e che sentono senza subire discriminazioni, allora solo a quel punto potremo dire di aver raggiunto l'". A dichiararlo è la giovane fotografa bologneseche in occasione del Pride Month ha tradotto questo pensiero nella sua, curata da, in mostra negli spazi dellofino a(ingresso libero; orario 11-19). Scatti estremamente evocativi che toccano tematiche qualie quindi riferito alla comunità Lgbtqia+ . "Ciò che si eleva negli scatti di Sara Lorusso è un'emozione - commenta la curatrice Piccinni -. L'amore, la delicatezza, l'affetto, l'accoglienza, la gioia, ma anche la malinconia: questo è ciò che colpisce l'occhio del fruitore che non si sforza diai soggetti fotografati o in quale casella collocare la coppia"."In occasione delho deciso di legare insieme diversi progetti fotografici sull', ma anche sulla, che ho realizzato nel corso del tempo. A partire da, dove ho immortalato i ritratti di coppie queer. 'in cui avevo chiesto a diverse coppie di baciarsi in luoghi pubblici che stessero loro a cuore. E poiche ritrae persone queer e no-binaryattraverso l'abbigliamento, gli accessori e il trucco"."Nessun problema. Le persone o coppie che si sono prestate a farsi fotografare sono state spinte dalla necessità di mostrarsi, perché hanno compreso il grande valore sociale e politico di questi progetti., per esempio, è nato dalla classica frase: '. L'atto di baciarsi in pubblico, perciò, è diventato il manifesto dell'amore che valica i confini della sfera eteronormativa"."Lache cerco di raccontare è già inserita in un processo di cambiamento, ma con i miei scatti tento di raggiungere soprattutto il pubblico che ne prende le distanze. Mostrare certe immagini è un segnale estremamente importante ed è parte integrante di un processo di sensibilizzazione verso certe tematiche, o piuttosto, di una vera e propriain atto. Anche se il percorso è ancora lungo: basti pensare alle vicende legate all'approvazione del Ddl Zan . L'arte in questo senso può essere un mezzo permostrando la realtà da una prospettiva che non tutti ancora hanno accolto".