Rebel Wilson annuncia il fidanzamento con la compagna Ramona Agruma. La proposta a Disneyland

Pochi mesi fa è diventata mamma e oraannuncia di essersi. L'attrice australiana, 42 anni, e la compagnaconvoleranno a nozze dopo aver rivelato nel giugno del 2022 di essere una coppia. Wilson ha dato l'emozionante notizia in un post su Instagram domenica 19 febbraio: "(Abbiamo detto Sì). Grazie a @tiffanyandco per lo splendido anello💍e a Bob Iger e all'incredibile team di@disneyweddings per aver realizzato questa magica sorpresa!", ha scritto nel post, in cui la coppia è immortalate in teneri scatti della proposta fatta nel parco divertimenti.Nelle due foto si vedono Wilson e Agruma indossare, a righe bianche e rosa con un cuore nero cucito al centro. Nel primo scatto le due si baciano innamoratissime, mentre la compagna stilista allunga il bracciodi fidanzamento targato Tiffany; l'altro mostra la coppia di fronte al castello della Bella Addormentata di Disneyland con i fiori che cadono dall'alto, in una magica atmosfera. L'attrice di "Pitch Perfect" - che sta lanciando una nuova- ha recentemente raccontato a People di essere rimasta "sconvolta" da "quanto sia stato profondo il legame e quanto sia stato immediato" quando ha incontrato la compagna, dato che fino a quel momento pensava di "essere davvero alla ricerca di un marito", al punto da "esserein un anno per cercare di recuperare l'esperienza degli appuntamenti". A giugno Wilson aveva fattosu Instagram, per evitare di subire outing da parte del Sydney Morning Herald, rivelando la storia d'amore con Agruma, fondatrice e proprietaria del marchio di athleisure Lemon Ve Limon. "Pensavo di essere alla ricerca di un principe Disney... ma forse quello di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era", aveva scritto in un dolce post. Una fonte ha riferito che le due si frequentavano dal gennaio 2022 e hanno poi partecipato insieme al Super Bowl LVI nel febbraio dello stesso anno. "È una relazione molto seria e sono molto felici insieme. È stato molto bello per gli amici di Rebel vederla così sicura con qualcuna", ha detto l'insider. "Abbiamo parlato al telefono per settimane prima di incontrarci. È stato un ottimo modo per conoscerci", ha dichiarato a maggio. "È stato un po'". "Sono sempre stata una ragazza molto femminile e ho avuto amicizie profonde con le donne, ma questa era la prima volta che avevo un legame amoroso e sono rimasta scioccata", ha ricordato. Poi, però, si è detta: "Oh, beh, e se fosse solo una parte della mia personalità chee non stavo esplorando? E forse avrei dovuto farlo 10 anni fa. Il mio percorso è quello che è, ma ora è semplicemente fantastico avere una relazione".A novembre l'attrice comica australiana aveva dato un'altra, importantissima notizia: l'arrivo nella sua vita di una bimba, la. La star di "Bridesmaids" e "Pitch Perfect" aveva condiviso sui social la foto della bambina, descrivendola come "" e ringraziando nel post la "splendida" donna che ha portato avanti la gravidanza per lei. "Non riesco nemmeno a descrivere l’amore che provo per lei, è un bellissimo miracolo!“, ha aggiunto.