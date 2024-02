Ride & Smile, in bicicletta da Roma a Bruxelles per promuovere la mobilità alternativa

Promuovere la mobilità sostenibile , incentivando in particolare l’uso della bicicletta , a partire dalle future generazioni di adulti, quelle che oggi vanno a scuola. E’ questo l’obiettivo del progetto "", coordinato dall’associazione "ReBik e ALTERmobility" di Roma, finanziato con il Programma Erasmus+. I trasporti rappresentano, infatti, un quarto delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea e la loro quota continua a crescere. Ma visto che quasi un quarto delin auto urbana sono inferiori a 3 chilometri, una distanza che si percorre facilmente in meno di 20 minuti, la bicicletta può avere un ruolo importante da svolgere, in quanto aiuta ad affrontare la congestione e l'inquinamento atmosferico locale. Spesso però, le abitudini, lo scetticismo, una certa pigrizia, portano le persone a snobbare questo mezzo di trasporto straordinario nella sua semplicità. E allora "Ride & Smile" mira proprio adiche siano consapevoli della rilevanza delle loro scelte individuali, introducendo nella vita quotidiana di alunni, insegnanti e famiglie la bicicletta come mezzo di trasporto per andare a scuola.Il progetto si è articolato in due anni nel corso dei quali i partner di cinque Paesi (Italia, Austria, Macedonia del Nord, Romania, Belgio) hanno messo a punto unaper l’apprendimento, che ha consentito a oltredi partecipare, durante il mese di maggio scorso, al "Bike to School Challenge 2022": una vera e propria competizione tra le classi, in cui i bambini accumulano punti giorno dopo giorno scegliendo di andare a scuola in bicicletta o a piedi invece di farsi accompagnare in automobile. Il 16 settembre poi, a conclusione dell‘iniziativa è stato lanciato un evento straordinario: unsimbolico da Roma a Bruxelles per portare i risultati del progetto direttamente nel cuore dell’Unione Europea, attraversando l’Italia, la Svizzera, la Germania, la Francia e il Lussemburgo fino ad arrivare in Belgio, in circasulle due ruote. “Invece di invitare tutti a un evento conclusivo a Roma, abbiamo pensato di essere noi a portare il, raccontando la nostra esperienza e mostrando ai bambini che in bicicletta possiamo andare non solo a scuola o al parco, ma anche viaggiare su strada, divertendoci e coprendo distanze apparentemente proibitive” dicono gli organizzatori.Per, coordinatrice dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire (con sede a Firenze) “il progetto Ride and Smile è un bell’esempio di quanto il Programma Erasmus+ contribuisca concretamente alla realizzazione di alcunedell’Unione europea: temi centrali come l’inclusione sociale, la transizione verso il digitale, la promozione della partecipazione alla vita democratica e, in questo caso specifico, la sostenibilità ambientale , sono priorità trasversali a tutti i settori del Programma, da tenere in considerazione sia per gli obiettivi che per le attività e le modalità di gestione dei progetti finanziati. Colpisce di questo progetto il lavoro svolto con le scuole primarie, con una metodologia basata sull’approccio del gioco e della sfida (Bike to School Challenge) e l’idea innovativa di disseminazione dei risultati:, in giro per l’Europa, raccontando l’esperienza alle scuole, alle associazioni, agli enti pubblici che ne faranno richiesta e mostrando ai bambini che in bicicletta possiamo andare non solo a scuola o al parco, ma anche viaggiare”.L’a tappe della carovana prevede diverse soste, durante le quali persone e organizzazioni (associazioni, scuole, enti locali, etc.) interessate a sostenere l’iniziativa e a partecipare al Bike to School Challenge 2023, dicono gli organizzatori "possono farsi avanti e concordare il percorso da fare per entrare nella rete, promuovendo ie una maggiore consapevolezza verso le questioni ambientali"