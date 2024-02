Russia, il primo museo Lgbt che sfida la legge russa contro la "propaganda"

L'esempio di Tchaikovsky

Il museo della cultura Lgbt

Ha aperto i battenti il 27 novembre, ma potrebbe chiuderle definitivamente prima della fine della settimana successiva. Un, un museo, che diventacontro la nuova legge russa 'anti-Lgbt' . La misura, approvata dalla Duma (la camera bassa dello Stato) in lettura finale il 24 novembre e ora al vaglio del Consiglio della Federazione prima della firma definitiva del presidente Vladimir Putin (inutile sperare in un ravvedimento tardivo), prevedefino a 10 milioni di rubli (circa 160 mila euro) " per la propaganda Lgbt, cambio di genere e pedofilia ". Assolutamente vietata, dunque, qualsiasi pubblicizzazione "in favore delle relazioni sessuali non tradizionali", la pedofilia e la diffusione di informazioni atte ad incoraggiare il cambiamento di sesso. Il massimo dell'ammenda per la propaganda su Internet o sui media sarà pari a cinque milioni di rubli (circa 80.000 euro). In base a questa legge, quindi, ilAd accogliere i visitatori, all'ingresso, c'è un ritratto del, probabilmente l'omosessuale più noto e influente del periodo imperiale russo. Proprio durante una visita alla casa-museo di Tchaikovsky a Klin (cittadina della Russia europea centrale) l'attivista e storico Lgbtha avuto l'idea di aprire questo spazio museale che raccontasse, attraverso l'arte e la letteratura, il mondo arcobaleno e multiforme della comunità. "La tenuta e gli interni della casa erano completamente spogli", ricorda il curatore del museo, sottolineando come le autorità russe e i funzionari governativi conservatori abbiano a lungo cercato didi Tchaikovsky. "Non c'era alcun accenno alla vita personale del compositore". "Il contesto in cui si pone l'apertura di questo museo è importante", ha dichiarato poi Voskresensky, "perché il nostro Paese si trova in un periodo di trasformazione in una, che si basa su una nuova ideologia in cui la storia gioca un ruolo fondamentale., secondo il governo. E questo passato immaginario contiene solo valori tradizionali : non c'è spazio per le persone LGBT".Il piccolo museo, in cui si possono ammirare tutta una serie di manufatti, tra cui oggetti decorativi, gioielli e libri che Pyotr Voskresensky ha raccolto nel corso di molti anni di ricerche, ha un obiettivo molto semplice: dimostrare che "". "I valori tradizionali non sono solo quelli propri delle famiglie numerose e monogame, ma anche le persone omosessuali vi rientrano". Ma, come detto, la nuova legislazione estenderebbe radicalmente il divieto di "propaganda" LGBT imposto in Russia nel 2013 (per volere diretto del presidente Putin) a tutti i tipi di pubblico (finora si riferiva infatti soltanto ai minori). Secondo Oleg Novikov, presidente del gruppo editoriale Eksmo-AST, la norma, scritta in modo vago, potrebbe riguardare fino al 50% dei libri attualmente presenti sul mercato russo. Inoltre, secondo gli attivisti, potrebbe in sostanza legalizzare discorsi e azioni discriminatorie contro gli omosessuali e potenzialmente scatenare la violenza degli agenti di polizia, proprio come già accaduto nove anni fa con la legge originale. La domanda, guardando preoccupati alle sorti del museo, che viene da porsi allora è: