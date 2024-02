Sabrina Impacciatore: "Non ho avuto figli per scelta, una donna è completa anche se non è madre"

Sabrina Impacciatore e la scelta di non avere figli

Come lei, tante altre donne

"Siamo complete, anche senza figli"

Dopo la sua partecipazione nella seconda stagione, la serie cult intrisa di sarcasmo e dramma ideata da Mike White, è diventata l’attrice italiana più amata in America.in una lunga intervista rilasciata a, ha parlato della sua carriera, del successo negli States, delle difficoltà che le attrici donne incontrano una volta entrate nel mondo dello spettacolo. Non solo, la star romana ha anche affrontato il tema delladalla prospettiva di una donna che ha scelto di non avere figli "Non ho costruito una famiglia – le sue parole – perché, per natura e spirito di dedizione, non avrei fatto altro. Mi sarei dedicata interamente ai figli e siccome sogno in grande ne avrei voluti dieci. Però è ora diSi può lasciare traccia di sé senza dover per forza mettere al mondo dei bambini, si può essere creatrici in altro modo e agire il proprio senso materno in una forma imprevista. Questo è davvero il tempo decisivo per una rivoluzione culturale". Come darle torto, soprattutto dopo le recenti affermazioni della deputata di Fratelli d’Italia, Lavinia Mennuni , nelle quali sosteneva che la prima aspirazione di una donna deve essere quella di mettere al mondo dei figli perché la. Perché la concezione che il governo di Giorgia Meloni ha della donna è strettamente legata a quello dell’essere mamma. Quello che possiamo dare alla società, in ogni sua forma, è considerato secondario rispetto alla nostra funzione biologica. Quello che ne deriva è il fatto che se una donna decide di non mettere al mondo dei figli, per scelta o impossibilità, diventa automaticamente invisibile. Ma Sabrina Impacciatore non è il primo volto del grande schermo ad aver fatto la scelta di non avere figli.Anche l’attrice sua conterranea, felicemente sposata con l’imprenditore Flavio Cattaneo, in un’intervista rilasciata sempre a Vanity Fair, parlò della sua decisione di non diventare madre: "C’è un periodo – ha spiegato Ferilli – per una donna, in Italia, in cui pensi che il matrimonio, i figli, siano un’idea di completezza. Io crescendo ho pensato che non fosse del tutto la mia strada, e così è rimasto. Anche perché poi non era più il tempo di farlo. Ma non ne ho fatto mai mistero,, non sono una che pensa a “quello che poteva essere”, la vita va come deve andare. Ho investito molto sul mio lavoro e il riscontro c’è stato, sono sana, ho degli amici che mi porto dietro da una vita e che sono famiglia, una cortina di affetto e affidabilità".Uscendo dai confini italiani, anche la star di ‘Friends’ha sempre difeso il suo diretto a non essere madre. Queste le sue parole in una lettera aperta all’Huffington Post nel 2016: "Per la cronaca — scrive — non sono incinta. Tuttavia sono molto stufa del controllo sulla perfetta forma del corpo che esercitano i media con la scusa di fare giornalismo e di doversi occupare della vita delle celebrities. La stampa cerca di scoprire se sono o meno incinta milioni di volte, guidata dalo non hanno successo, né possono essere felici, se non sono sposate e con figli. Siamo complete. Con o senza un partner. Con o senza un bambino. Siamo noi a decidere cosa è bello e giusto quando si tratta dei nostri corpi". Poi Oprah Winfrey, Valeria Golino, Renée Zellweger, Lucia Ocone e molte altre. Tutte donne che hanno spiegato, ma soprattutto difeso, la loro scelta di non avere figli. Perché non solo ‘oltre le gambe’ ma anche oltre l’essere madri, c’è di più.