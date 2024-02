Saper fare oltre le sbarre: una start up carceraria per restituire dignità ai detenuti

L'avvio del progetto per il riciclaggio della vita

Recuperare e rafforzare le competenze delle persone detenute

È partito aildove modelli sperimentali di intervento per il lavoro e ldelle personesi fondano portando alla nascita di una vera eper la produzione diche andranno a soddisfare, attraverso il, l’di arredi carcerari. Il progetto è finanziato tramite il, per un valore complessivo di, e mette in rete gli istituti penitenziari di Lecce e Sulmona . Per la sua realizzazione, è stata sottoscritta apposita convenzione di sovvenzione tra laper la. L’obbiettivo di ridurre la vulnerabilità dei soggetti che escono dal circuito carcerario e garantire continuità lavorativa al momento del ritorno in libertà.Dal riciclaggio del legno, dunque, al ‘, che può rinascere attraverso laLa sperimentazione di questi percorsi di inserimento lavorativo intramurario trova ispirazione nell’esperienza spagnola di. (Centre d’Iniciatives para la Reinserciò). Il Ministero della Giustizia ha deciso di puntare suiproprio per consentire ai detenuti di acquisireal termine del periodo di detenzione. Un approccio sistemico e innovativo, mai attuato prima in Italia. I percorsi integrati coinvolgono infatti gli operatori territoriali dei servizi al lavoro, dei servizi di inclusione e dei servizi formativi Nei giorni scorsi, è stata completata la prima fase del progetto: un gruppo di operatori dele dell’ha proceduto alla presa in carico globale diattraverso colloqui individuali finalizzati a mettere in luce leUn’attività cruciale, che è alla base della successiva erogazione di specifica formazione nel settore della falegnameria. Dai colloqui con le persone sono emersi bisogni di formazione soprattutto tra i più giovani, non di rado approdati nella struttura didirettamente. L’attività effettuata dal personale Arpal, inoltre, ha permesso di rilevare un patrimonio di competenze specifiche e titoli già posseduti dai detenuti più adulti, un “saper fare” che – se messo a frutto – è importante punto di partenza per il loro futuro.Ildunque come: l’esperienza di Lecce si basa su questi principi costituzionali ed ha l’ambizione di fornire ai detenuti una formazione ed un’attitudine che possa essere un buon viatico per il reinserimento nella vita attiva una volta usciti dalle mura carcerarie. “L’obiettivo del progetto – spiegama anche l’acquisizione di professionalità richieste dal mercato del lavoro: è noto che il tasso di recidiva è di gran lunga inferiore tra chi, durante il periodo di esecuzione della pena, ha svolto attività formative e lavorative finalizzate al reinserimento nel tessuto produttivo. Incentivare la dimensione lavorativa diventa, così, non soltanto un elemento di rieducazione, ma anche un’alternativa per coltivare il riscatto sociale ed evitare che, successivamente, si ricorra al crimine come mezzo di sussistenza”