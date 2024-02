Scoprire il territorio e incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici: torna Lazio in tour

Treni gratis per tutti in Spagna

Un, alla scoperta di un grande patrimonio artistico, culturale e naturalistico, ricco di località di mare e di montagna, paesaggi, siti archeologici e storici borghi medievali. E soprattutto l'occasione per incentivare l'utilizzo dei. Per il quinto anno consecutivo torna "", l’iniziativa della Regione Lazio che permette di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi Cotral e treni regionali Trenitalia, fino al, ai giovani fino a 25 anni d’età all’interno del territorio regionale."Lazio in tour è un bellissimo progetto che abbiamo sperimentato per la prima volta nel 2019, e che quest’anno abbiamo voluto replicare anche alla luce del successo delle edizioni precedenti. Con questo progetto, che rientra all’interno di un più ampio programma di valorizzazione del territorio con particolare riguardo al turismo giovanile, diamo ai ragazzi e alle ragazze tra i 16 e i 25 anni la possibilità disu autobus e treni regionali, alla scoperta del nostro meraviglioso Lazio" sostiene il presidente della Regione Lazio,. E aggiunge: "Lazio in tour mettiamo a disposizione dei più giovani la possibilità di conoscere meglio il territorio in cui vivono: un patrimonio culturale e archeologico immenso, con tanti piccoli gioielli, spesso nascosti nei Comuni limitrofi delle nostre province, che come Regione stiamo cercando di portare a conoscenza e riutilizzare, mettendoli a disposizione proprio dei più giovani". Da Roma a Frosinone, da Latina a Rieti e Viterbo passando per i tanti piccoli e medi comuni sparsi in ogni singola provincia:e 1217 km di ferrovia per 17.242 km² di territorio, per unche è anche viaggio nella storia. Ma oltre alla valorizzazione del patrimonio laziale, l'obiettivo dell'iniziativa è incentivare i giovani all’uso dei mezzi pubblici. Nelle prime quattro edizioni benhanno aderito all'iniziativa, segno evidente che le nuove generazioni hanno un occhio più attento all'ambiente."Lazio in tour" è reso possibile dae permetterà a tutti i possessori della "Lazio Youth Card", di età compresa tra i 16 e i 25 anni compiuti, di viaggiare pergratuitamente in tutta la regione, usufruendo degli autobus e dei treni regionali (ad esclusione di Leonardo Express, della Roma-Lido, della metropolitana di Roma e dei bus cittadini di altre aziende di trasporti). "Lazio in tour è solo una delle tante iniziative collegate a '', un progetto della nostra amministrazione che ha vinto ancora una volta quest’anno il premio come migliored’Europa per la qualità dei benefit e degli sconti offerti e della nostra comunicazione. Un successo costruito dal basso che non ci appaga ma anzi ci sprona a programmare nei prossimi mesi iniziative ea favore dei nostri ragazzi, perché vogliamo che il Lazio sia sempre più una" conclude Zingaretti.Se, al momento, il Lazio è l'unica regione italiana ha promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici offrendo ai giovani la possibilità di viaggiare gratis per un mese, in Spagna arrivano treni gratis per tutti. Il governo spagnoloil costo degli abbonamenti dei viaggi di Cercanías, Rodalies e media distanza operati da Renfe, la compagnia ferroviaria pubblica spagnola. Di fatto, viaggiare sui treni spagnoli, tranne quelli ad alta velocità e di lunga percorrenza, sarà gratuito dal. Le Cercanías sono i servizi ferroviari suburbani attivi nelle più grandi aree metropolitane della Spagna, spesso collegati con le linee metropolitane vere e proprie, e nella regione della Catalogna prendono appunto il nome di Rodalies.La misura è stata annunciata in Parlamento dal premier Pedro Sanchez, nell’ambito del, e fa parte di una serie di misure annunciate per mitigare il peso dell’inflazione che, in Spagna come in Italia e nel resto d’Europa, sta piegando il potere d'acquisto dei cittadini. La scelta arriva dopo che l’esecutivo spagnolo aveva già approvato undel 50 per cento sui biglietti deinell’ultimo decreto contenente misure anticrisi.